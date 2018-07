Jenson Button critica McLaren, mas espera melhora na Espanha

Depois de bons desempenhos nas primeiras etapas do Mundial de Fórmula 1, a McLaren ficou fora do pódio pela primeira vez na temporada no GP da Turquia, no último domingo. Para o inglês Jenson Button, o mau resultado está relacionado com as decisões precipitadas da equipe durante a prova.

"Sofri um pouco quando, na tentativa da equipe em me deixar sem ninguém à frente na pista, entrei nos boxes um pouco cedo quanto à vida útil dos pneus", afirmou. "Para piorar, fui liberado e voltei no meio do tráfego. Estas paradas antes do esperado me deixaram sem um bom ritmo no fim, quando realmente lutei para manter um bom desempenho mesmo quando os pneus já haviam passado de seu melhor momento", completou.

Com o erro da equipe, Button acabou em sexto lugar na Turquia. No próximo dia 22, a Fórmula 1 chega à Espanha e o piloto inglês afirmou que espera que a escuderia volte a se comportar como campeã.

"Eu sei como este time reage. Estamos bem confiantes de que poderemos conseguir o ritmo e a confiabilidade com nossas atualizações planejadas, então, estou otimista que teremos estes elementos de volta no carro para Barcelona", declarou.

Lewis Hamilton também não ficou satisfeito com seu resultado em Istambul. Vice-líder da temporada, com 59 pontos - 34 atrás de Sebastian Vettel -, o piloto quer voltar a brigar pela vitória em Barcelona, no próximo dia 22.

"Não funcionou para nós na Turquia, mas já estou pensando em Barcelona. É um circuito no qual nunca ganhei, então seria um grande incentivo para a equipe se conseguíssemos um grande resultado lá na semana que vem", apontou.