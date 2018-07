Jenson Button minimiza chuva e elogia performance da McLaren

BUDAPESTE - Vencedor do GP da Hungria, neste domingo, o inglês Jenson Button elogiou o trabalho dos mecânicos e exaltou a evolução da McLaren na temporada da Fórmula 1. Para o piloto, a equipe mostrou em Budapeste que alcançou o mesmo nível da Red Bull, dona de seis vitórias em oito corridas no início do ano.

"A razão da nossa vitória é que fomos rápidos. Mesmo se estivesse chovendo, não teria importância", declarou o inglês, que não deu chances para o alemão Sebastian Vettel durante a corrida. Líder do campeonato, o alemão teve que se contentar com o segundo lugar no pódio.

Button agradeceu o trabalho dos mecânicos da McLaren. "Quero dizer um grande, grande obrigado a todos da equipe hoje. O carro funcionou muito bem, em todas as condições, e nós soubemos planejar a estratégia mais adequada. Merecemos esta vitória", avaliou.

O inglês, contudo, admitiu que teve problemas para enfrentar a pista molhada do circuito de Hungaroring. "Foi uma corrida dura. Era difícil manter o carro no traçado", disse o piloto, que só lamentou a ausência de Lewis Hamilton no pódio.

"Tive uma disputa com Lewis quando estávamos na liderança. Estávamos dirigindo no limite e a distância entre nós dois por causa dos retardatários. Foi divertido, mas lamento que não tenhamos feito uma dobradinha no final", comentou o piloto que completou seu 200º GP neste domingo no palco onde venceu sua primeira corrida na categoria, em 2006.