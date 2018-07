Jenson Button: o sonho de consumo das equipes da Fórmula 1

SEPANG - John Button, um piloto amador inglês de rali-cross, tinha gosto exótico, apresentava-se para as provas disputadas em pistas que misturavam trechos de asfalto e terra com um carro tipo gaiola um tanto particular. Logo ganhou o apelido de Colorado Beetle. Foi bem nessa época, fim dos anos 70, que se separou da esposa, a sul-africana Simone Lyons. O quarto e último filho do casal tinha 7 anos então, único homem. “Ele sentava no meu carro, colocava o capacete e fingia que pilotava. E sempre dizia que queria ser piloto”, disse John Button.

Foi nesse ambiente contaminado pela velocidade cujo herói era o próprio pai que Jenson Alexander Lyons Button cresceu. O resultado não poderia ser outro: acabou por seguir a carreira de piloto de competição. O tempo passa depressa. Na última madrugada, Jenson Button, nome profissional adotado, disputou o GP da Malásia de Fórmula 1, estágio máximo para o desafio escolhido, “não influenciado por mim”, apressou-se em explicar John Button, em Sepang, claramente orgulhoso do filho.

O fato é que Jenson Button se tornou um personagem da Fórmula 1. Um rico personagem. Vale o vice-versa. Todo campeão do mundo tem história. E bem na temporada em que poderia ter encerrado a carreira, com o fechamento da sua equipe, a Honda, em 2008, um “milagre”, como Jenson o definiu, aconteceu: “Você imagina receber uma ligação do chefe da equipe, em dezembro, e ouvir que seu time deixou de existir? Foi o que aconteceu. Nem havia como, àquela altura, tentar outra escuderia, estava tudo ocupado.”

Para esse praticante contumaz de triatlo, com nível de performance respeitável, quando as coisas têm de ser de alguma forma acontecem. “Da Honda veio a Brawn. Fomos testar o carro e depois de quatro voltas eu já sabia que dispunha de equipamento para lutar pelo título. Não acreditei. Viajei de ficar de fora da Fórmula 1 a poder ser campeão, quase de um momento para o outro.”

O título em 2009, com a Brawn GP, o fez ascender à categoria dos mais capazes da Fórmula 1. “Jenson é rápido e tem ótima compreensão da corrida, de como administrar os pneus. Os meus acabam antes dos deles normalmente. É um piloto inteligente.” A análise é do companheiro de McLaren, Lewis Hamilton, campeão na temporada anterior à conquista de Jenson.

O que fez Jenson realmente vir a ser visto como um piloto excepcional não foi apenas o título, mas a derrota que impôs àquele que os ingleses consideravam ser impossível vencer na mesma equipe, Hamilton, afinal nunca perdera uma disputa dessa natureza, desde o kart. “É o que diziam quando decidi trocar a Brawn GP (mudou o nome para Mercedes, em 2010) pela McLaren”, reconhece Jenson. “Ou que eu aceitei a mudança para a McLaren porque iria ganhar muito mais dinheiro, às custas de abalar minha reputação de campeão por eventualmente Lewis vencer tudo.”

Agora, existe uma nítida tendência de os ingleses o considerarem mais capaz de conquistar grandes resultados pelo conjunto de valores que resume: “Jenson é dos mais completos pilotos da Fórmula 1”, afirma o escocês Jackie Stewart, três vezes campeão do mundo. “Pode não ter a mesma velocidade de Lewis numa volta de classificação, mas é rápido também e com um visão de corrida rara.”

“Quando Jenson começou a correr de kart demonstrou logo de cara possuir talento. Estou falando do final dos ano 80. Nesses anos, Ayrton Senna e Alain Prost lutavam entre si na McLaren”, lembra John Button. “Jenson gostava de Senna, mas dizia sempre apreciar mais a técnica de Prost.” Ex-pilotos, com Stewart, Gerhard Berger, dirigentes, como Flavio Briatore, regularmente o comparam a Prost. “Ambos têm um estilo bastante polido de pilotar, muito técnico.”

Rubens Barrichello foi companheiro de Jenson na Honda e na Brawn GP. “Eu achei que ele movia pouco o volante. E realmente mexo quase nada. Mas quando comecei a ver na telemetria o que faz Jenson, fiquei impressionado, é muito técnico. Não só por isso, mas por tudo que conheci dele o coloco no nível de Schumacher.”

Em 1999, com 19 anos, Jenson comprava ainda ingresso para assistir ao GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, temporada em que terminou como terceiro colocado no Britânico de Fórmula 3. E já no ano seguinte estreava, com 20 anos, na Fórmula 1, na Williams. “Antes de Frank Williams nos ligar, no Natal de 1999, Prost telefonou. E ofereceu um teste, em Jerez. Jenson foi mais rápido que Jean Alesi”, conta John Button.

No teste da Williams, Jenson competia contra o brasileiro Bruno Junqueira, campeão da Fórmula 3000, pela vaga, depois da dispensa de Alessandro Zanardi. E Frank Williams optou pelo inglês. “Jenson conversou com Frank, que lhe comunicou a decisão, e em seguida veio falar comigo. Nós choramos juntos”, recorda John Button.

Toda essa euforia por pouco não se transforma em tristeza em 2001. Apesar da boa impressão no campeonato de estreia, Frank Williams decidiu substituí-lo por Juan Pablo Montoya. Briatore, diretor da Benetton, o contratou. “Tempos difíceis”, disse Jenson. “É complicado para um piloto quando o chefe de equipe vem com o dedo em riste na sua cara cobrar melhores resultados, principalmente se você tem 21 anos de idade.”

Durante o GP de Mônaco daquele ano, Briatore conversava informalmente com a imprensa. O assunto Jenson Button veio à tona. “Jenson? Você o viu? Eu não. Deve estar no seu iate se divertindo. A Fórmula 1 deixou de ser uma prioridade para ele. O que é uma pena, pois é talentoso”, comentou o diretor da Benetton com um grupo de jornalistas.

“Os jornais ingleses passaram a defini-lo como o novo James Hunt da Fórmula 1, o novo playboy, e não era verdade. Jenson tinha a mesma namorada há três anos”, explicou, ainda indignado, John Button, em Sepang. Não é a mesma namorada de hoje, a modelo Jessica Michibata, filha de mãe argentina e pai japonês.

A relação aberta, regular e carinhosa entre ambos tem sido usada pela imprensa inglesa como o oposto do que vive Hamilton com a cantora pop norte-americana Nicole Scherzinger. O tumultuado namoro e o rompimento, no ano passado, desequilibraram Hamilton. Hoje estão juntos novamente. Enquanto Jenson vive uma vida familiar, com a namorada e o pai sempre presentes, Hamilton apresentava-se sempre sozinho nos autódromos e com Nicole na Califórnia, onde reside.

Essa eficiência de Jenson o transformou num piloto desejado. A Ferrari o consultou, no ano passado, antes de renovar com a McLaren, para saber quais eram seus planos. Mas a McLaren é sua paixão. “Tenho profunda identificação com a equipe”, diz. Pela reação do grupo, é recíproco.

São grandes as possibilidades de encerrar a carreira, quando acabar o compromisso, possivelmente em 2014, no “time dos seus sonhos”, muito capacitado, este ano, para levá-lo a ser bicampeão do mundo. Com todos os méritos, diga-se.