Jenson Button perderá cinco posições no grid do GP dos EUA

A McLaren confirmou que Jenson Button irá perder cinco posições no grid de largada do GP dos Estados Unidos, neste domingo, no circuito de Austin, palco da antepenúltima etapa do Mundial de Fórmula 1. A equipe revelou que a punição será aplicada por causa de uma troca não programada da caixa de câmbio do carro do piloto inglês.

A equipe inglesa havia montado um novo câmbio para o monoposto guiado por Button para o GP da Rússia, realizado no último dia 12 de outubro, em Sochi, e o regulamento da F1 exige que cada piloto deve usar a mesma peça que seleciona a troca de marchas por seis corridas seguidas. E, caso seja feita uma troca antes deste período, o competidor é punido com a perda de cinco postos no grid da próxima prova.

Button é o atual sétimo colocado do Mundial de F1, com 94 pontos, enquanto o seu companheiro de equipe, o dinamarquês Kevin Magnussen, é o décimo, com 49. Antes de ser oficialmente punido pela FIA pela troca de câmbio de sua McLaren, o inglês participará do primeiro treino livres do GP dos Estados Unidos a partir das 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira.