Johann Zarco supera Marc Márquez e garante 1ª pole da carreira na MotoGP

O francês Johann Zarco conquistou neste sábado a primeira pole position da carreira na MotoGP. O piloto de 26 anos superou o espanhol Marc Márquez em 0s65 e garantiu a volta mais rápida no treino classificatório da etapa da Holanda.

O sábado em Assen foi marcado por uma mudança constante de estratégias devido às condições de tempo. A chuva ia e vinha e deixava uma incógnita entre as equipes sobre qual pneu utilizar. Na parte final do classificatório, no entanto, a pista estava bastante molhada e todos entraram com pneus de chuva.

A quatro voltas do fim, Márquez fez a volta mais rápida e parecia ter garantido a primeira colocação no grid. Mas, quando o cronômetro estava próximo de zerar, Zarco conseguiu superar o espanhol e garantiu sua primeira pole.

O italiano Danilo Petrucci largará em terceiro lugar, seguido pelo compatriota Valentino Rossi. A quinta colocação ficou com o inglês Scott Redding, à frente do alemão Jonas Folger. O espanhol Álvaro Bautista é o sétimo, com o inglês Cal Crutchlow em oitavo. Outro italiano, Andrea Dovizioso, ficou em nono e o inglês Sam Lowes fechou a lista dos dez mais rápidos.

Líder do campeonato com 111 pontos, o espanhol Maverick Viñales fez apenas o 11º melhor tempo. No entanto, está apenas duas posições atrás de seu principal concorrente ao título. Dovizioso aparece em segundo lugar na classificação geral com 104 pontos. Márquez é o terceiro com 88. A etapa da Holanda tem largada prevista para as 8 horas (horário de Brasília).