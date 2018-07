Johnny Herbert será comissário de prova na Malásia O inglês Johnny Herbert voltará a ocupar o cargo de comissário de prova reservado para um ex-piloto de Fórmula 1 neste fim de semana. Após realizar a tarefa no GP da Austrália, que abriu a temporada 2012 na semana passada, ele foi confirmado para exercer novamente a função neste domingo, no Circuito Internacional de Sepang, no GP da Malásia.