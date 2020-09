Jordan se torna sócio de equipe da Nascar e terá único negro da categoria como piloto

O astro do basquete Michael Jordan vai entrar em outra modalidade esportiva. Após longa carreira de sucesso na NBA com o Chicago Bulls e de ter atuado também no beisebol, agora será a vez dele atuar no automobilismo. Jordan terá uma equipe na Nascar, principal categoria americana de Stock Car, e vai estrear em 2021 com a presença do único piloto negro do grid, Bubba Wallace.

A equipe de Jordan se chamará His Airness e terá como sócio minoritário Denny Hamlin, tradicional piloto da Nascar. O novo empreendimento do astro do basquete mundial foi anunciado na última segunda-feira. O piloto contratado pela equipe, Bubba Wallace, de 26 anos, está na categoria desde 2017 e é o único negro do grid.

Jordan afirmou que a sua chegada à Nascar serve para marcar uma nova era na diversidade da categoria. "Historicamente, a Nascar lutou contra a diversidade e houve poucos donos pretos. O momento parece perfeito, uma vez que a Nascar está evoluindo e abraçando cada vez mais as mudanças sociais. Além do recente compromisso e doações que fiz para combater o racismo sistêmico, vejo isso como uma chance de educar um novo público e abrir mais oportunidades para os negros nas corridas", disse.

Além da Nascar, o astro atualmente é proprietário da franquia do Charlotte Hornets e fã de automobilismo desde criança. "Como cresci na Carolina do Norte, meus pais levavam meus irmãos, irmãs e eu para as corridas, e fui um fã da Nascar minha vida toda", disse. No novo projeto profissional, Jordan terá como piloto um dos nomes mais atuantes no grid em causas sociais.

"I'm a big racing fan. Started off when I was a kid." Michael Jordan (@Jumpman23) is @NASCAR's newest part-team owner with @DennyHamlin. Last year, Jordan talked to @DaleJr about how he became friends with Denny, and watching Dale Earnhardt, Richard Petty and more as a kid. pic.twitter.com/yCMKFLrwzQ — #NASCARPlayoffs on NBC (@NASCARonNBC) September 22, 2020

Wallace liderou protestos antirracistas na Nascar e questionou o atos de violência policial cometidos neste ano nos Estados Unidos. "Ele merece a oportunidade de competir por vitórias, e nossa equipe vai garantir que ele tenha os recursos para fazer isso. Fora das pistas, Bubba tem sido uma forte voz por mudanças em nosso esporte e em nosso país. Michael Jordan e eu o apoiamos totalmente nesses esforços e estamos ao lado dele", comentou o sócio de Jordan, Denny Hamlin.