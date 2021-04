Jorge Martín, da Ducati, obtém em Doha a primeira pole position na MotoGP

O espanhol Jorge Martín (Pramac Ducati), debutante na categoria MotoGP, obteve sua primeira pole position, neste sábado, ao ser o mais rápido na classificação para a etapa de Doha prevista para este domingo, a segunda do calendário.

Martín, que fez o melhor tempo em 1min53s106 após o cronômetro ter zerado, soma outras 21 poles positions na carreira, mas a primeira na principal categoria do motociclismo. Ele ficou à frente apenas 0s157 (1min53s263) do francês Johann Zarco (Pramac Ducati) seu companheiro de equipe.

Leia Também Espanhol Maverick Viñales segura pressão da Ducati e ganha na abertura da MotoGP

Vencedor da primeira etapa no domingo passado, o espanhol Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) chegou a liderar a sessão, mas terminou apenas em terceiro lugar (1min53s267), seguido pelo australiano Jack Miller (Ducati Lenovo Team), cujo melhor desempenho foi 1min53s303.

O francês Fabio Quartararo levou sua Monster Energy Yamaha MotoGP ao quinto lugar (1min53s469), enquanto o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati Lenovo Team, teve de se contentar com o sexto lugar no grid.

A Aprilia Racing Team Gresini surgiu apenas no sétimo lugar, com Aleix Espargaro, com o tempo de 1min53s705, 0s639 mais rápido que o compatriota Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), autor da volta em 1min53s745.

Campeão da temporada passada, o também espanhol Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) ficou em nono lugar (1min53s785), à frente do ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (1min53s794), da Petronas Yamaha SRT.

O veterano Valentino Rossi, de 42 anos, supercampeão da categoria, teve um dia péssimo com sua Yamaha e terminou apenas em 21º lugar (1min54s881), melhor apenas que o compatriota Lorenzo Savadori, da Aprilia, que completou em 1min55s823.