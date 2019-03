Josef Newgarden fatura prova de abertura da Fórmula Indy em Saint Petersburg

Largando em segundo, Josef Newgarden faturou a primeira corrida da temporada 2019 da Fórmula Indy, disputada neste domingo em Saint Petersburg. O norte-americano da Penske, campeão em 2017, fez prova consistente e se aproveitou da estratégia de pit stops de sua equipe para assumir a ponta e sacramentar a primeira vitória do ano na categoria. O atual campeão Scott Dixon, neozelandês da Ganassi, e o pole position australiano Will Power, também da Penske, completaram o pódio. Ambos fizeram suas paradas antes do vencedor e acabaram batidos.

Os brasileiros Tony Kanaan e Matheus Leist, ambos da AJ Foyt, não tiveram muita sorte neste domingo. Campeão da Indy em 2004 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, Kanaan sofreu com o seu carro e terminou em 15º. Seu jovem companheiro de equipe abandonou a prova logo no começo. Leist se chocou com Ed Jones, da Carpenter, que havia batido e ficou parado no muro.

Newgarden teve o melhor ritmo de corrida e se manteve com tranquilidade na ponta da metade em diante, principalmente após a volta 40, a partir de quando as bandeiras amarelas não foram mais mostradas. O solitário empecilho para a vitória do norte-americano foi Marco Andretti. Antes de parar, o piloto da Andretti esteve na liderança por um período, em ritmo mais lento, fazendo Newgarden perder tempo. Nada que não tenha se resolvido com uma ultrapassagem forçada.

O sueco Felix Rosenqvist foi o grande destaque do começo da prova. Saindo do terceiro posto, o piloto da Ganassi chegou a assumir a liderança após uma das relargadas da corrida. Entretanto, Rosenqvist também foi prejudicado pela estratégia de pits e acabou perdendo a ponta. No fim, o sueco acabou em quarto. Fechando o Top 5, ficou o norte-americano da Andretti Alexander Rossi, vice-campeão da última temporada.

Já o vencedor das últimas duas edições da etapa de Saint Petersburg não teve sorte: Sebastien Bourdais, da Dale Coyne, abandonou logo no começo em virtude de problema no câmbio. Ryan Hunter-Reay, da Andretti, se retirou por deficiências no motor Honda.

Com o resultado deste domingo, Josef Newgardenabre o campeonato na liderança, com 53 pontos. Scott Dixon é o segundo, com 40. Em terceiro aparece Will Power, com 37. Felix Rosenqvist ocupa o quarto posto, com 33. Rossi é o quinto, com 31. Kanaan é o 15º, com 15. Leist tem 8 e fica 22ª posição.

A próxima etapa da Fórmula Indy ocorre daqui a duas semanas, no dia 24 de março, no Circuito das Américas, em Austin, também nos Estados Unidos.