Jovem da Stock Car pego no doping diz que é 'vítima' e culpa farmácia Suspenso após ser flagrado em exame antidoping realizado após a etapa de Curitiba, quando se tornou o mais jovem piloto a vencer na Stock Car, Lucas Foresti rompeu o silêncio para, enfim, falar sobre o caso. Em comunicado distribuído à imprensa, o piloto da equipe AMG Motorsport se disse vítima do caso e garantiu que vai comprovar que a substância entrou no seu organismo por medicação adulterada em uma farmácia de manipulação.