Jovem piloto de 15 anos morre após grave acidente em prova da Superbike em Jerez

Mais um fim de semana de luto no automobilismo mundial. Neste sábado pela manhã, o espanhol Dean Berta Viñales, de somente 15 anos, não resistiu a grave acidente após queda em prova da Superbike, em Jerez de La Frontera, na Espanha, e acabou morrendo no hospital. O jovem era primo de Maverick Viñales, piloto da MotoGP.

"Estamos profundamente tristes em relatar a perda de Dean Berta Viñales. A família #WorldSBK manda condolências para sua família, entes queridos e equipe. Sentiremos muita falta da sua personalidade, entusiasmo e compromisso. Todo o mundo do motociclismo vai sentir sua falta, Dean. Descanse em paz", lamentou a SBK, organizadora do evento.

Leia Também Lando Norris surpreende no GP da Rússia e coloca McLaren na pole após 9 anos

Foi o segundo acidente fatal em provas de motovelocidade entre jovens nos últimos dois meses. Em julho, o também espanhol Hugo Millán, de 14 anos, morreu em uma competição em Aragão. Sofreu queda e acabou atingido pelo polonês Milan Leon Pawelec, não resitindo aos ferimentos.

A corrida 1 da Supersport 300 da Superbike, neste sábado, estava na volta 11 quando Dean Berta se desequilibrou e foi ao chão. Ele acabou atingido pelas motos de Alejandro Carrion, Daniel Mogeda, Harry Khouri e Yeray Ruiz, que vinham logo atrás e não conseguiram desviar.

O espanhol recebeu atendimento médico ainda na pista, com interrupção imediata da prova. De helicóptero, foi levado a um hospital próximo do circuito, mas não resistiu aos graves ferimentos na cabeça e no tórax. A equipe Yamaha prestou condolências à família do jovem.