Julio Campos e Ricardo Maurício vencem na etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car

Julio Campos e Ricardo Maurício foram os vencedores da rodada dupla da Stock Car em Santa Cruz do Sul neste domingo. Campos venceu a corrida 1 com a Prati-Donaduzzi, enquanto Maurício levou a Eurofarma ao triunfo na segunda prova.

A quinta etapa da temporada de 2019 também teve o primeiro pódio de Nelsinho Piquet, da Full Time. O ex-Fórmula 1 e campeão da Fórmula E terminou em terceiro na corrida 2 depois de largar no meio do grid.

Maurício foi ainda mais efetivo: ele largou de trás, mas conseguiu superar Denis Navarro no final da emocionante prova em Santa Cruz do Sul e agora é o vice-líder do campeonato. Piloto do Cavaleiro Sports, Navarro terminou em segundo, à frente de Piquet.

O vencedor da corrida 1 foi Julio Campos, que conquistou a pole position com a equipe Prati-Donaduzzi. Piloto da Eurofarma e bicampeão das 24 Horas de Le Mans, Daniel Serra terminou em segundo e voltou à liderança da temporada na busca por seu terceiro título consecutivo. Átila Abreu completou o pódio com a Shell V-Power.

Na primeira corrida, Rubens Barrichello foi outro destaque ao se recuperar de uma posição ruim no grid. O ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 terminou em nono depois de largar no 20º lugar. Ele está agora em terceiro no campeonato.

Corrida 1

Depois de cravar a pole position no sábado, Campos dominou a primeira corrida no Rio Grande do Sul. Ele conquistou sua quarta vitória na Stock Car, a primeira desde 2016. O atual bicampeão Serra terminou em segundo lugar, tomando a liderança de Thiago Camilo.

Camilo largou no segundo lugar, mas abandonou no início da corrida devido a uma falha no motor. Por causa do óleo derramado do motor do carro da Ipiranga, Felipe Fraga e Gabriel Casagrande acabaram saindo da pista e também tiveram que abandonar.

Abreu completou o pódio depois de uma boa luta com Max Wilson no final da corrida. Outro ex-Fórmula 1, Ricardo Zonta, companheiro de Abreu na Shell V-Power, terminou em 5º na primeira corrida.

Corrida 2

Maurício começou na parte de trás do grid, mas o bicampeão conseguiu terminar em primeiro depois de ultrapassar Denis Navarro no final da emocionante corrida. Piquet completou o top 3 e Guga Lima terminou em 4º, à frente de Galid Osman.

Vencedor da primeira corrida, Campos chegou em sexto. Serra terminou atrás do rival mais uma vez, conquistando o sétimo lugar. O pentacampeão Cacá Bueno terminou em oitavo e Pedro Cardoso e Max Wilson fecharam o top 10. Zonta e Barrichello ficaram em 11º e 12º, respectivamente.

Devido aos problemas do motor na primeira corrida, Camilo não participou da corrida 2. Grande revés para o piloto da Ipiranga, que havia conquistado a pole position nas quatro rodadas anteriores e chegou a Santa Cruz do Sul como líder da temporada. Camilo agora está em quinto lugar no campeonato.