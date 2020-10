Julio Campos garante 1ª pole em 2020 na Stock Car e sai na frente no Velo Cittá

A sétima etapa da temporada 2020 da Stock Car, marcada para este domingo, no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, terá Julio Campos na posição de honra do grid de largada. O piloto da Crown Racing foi o mais rápido no treino classificatório neste sábado para conquistar a quinta pole de sua carreira e a primeira no ano.

Julio Ramos teve excelente desempenho no Q2 para faturar a pole. A segunda posição ficou com o líder do campeonato, Cesar Ramos (Ipiranga), seguido de Gabriel Casagrande (R. Mattheis), em terceiro, e Allam Khodair, em quarto. Seu parceiro da Blau Motorsport, Diego Nunes, fez o quinto melhor tempo, à frente de Guilherme Salas (KTF Sports).

Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani) assegurou a sétima posição no grid e Rubens Barrichello (Full Time Sports), a oitava. Ricardo Zonta (RCM Motorsports) e o argentino Matías Rossi (Full Time Sports) completaram o top 10.

O atual tricampeão da Stock Car, Daniel Serra (Eurofarma RC), vai largar em 14º. Um dos maiores conhecedores do circuito e vencedor da etapa da Stock Car de Mogi Guaçu, na temporada passada, Thiago Camilo (Ipiranga) enfrentou problemas na primeira volta de classificação e sairá do último lugar.

O Autódromo Velo Cittá, em Mogi Guaçu, integra o calendário desde 2017, tendo recebido oito corridas da categoria. A primeira prova da rodada dupla deste domingo será às 11h e a segunda, a partir de 11h55.