Júlio Campos vence segunda bateria em Curitiba e assume liderança da Stock Car

Com quatro provas disputadas, do total de 12 etapas, Júlio soma agora 87 pontos, um a mais do que Cacá. Atual campeão, Rubens Barrichello, é o terceiro colocado, com 76 pontos.

"Estou muito feliz. Acabou o tabu! Eu consegui uma grande vitória em casa e tudo deu muito certo, porque eu consegui assumir também a liderança da temporada. Agora na liderança, vou, se Deus quiser, brigar pelo título até o fim do campeonato" afirmou Júlio ao canal Sportv.

Ganhador também na primeira corrida em Nova Santa Rita (RJ), Daniel Serra virou o primeiro piloto a vencer duas provas neste ano.

"Eu fiz um trabalho muito bom, eu vi que o pit foi muito rápido. Eu vi que o Marcos era um pouco mais rápido do que eu, mas deu para levar até o final. Estou feliz, ainda é muito no começo. A gente completou um terço de campeonato, mas ainda tem muita coisa para acontecer", afirmou o piloto.

Depois da passagem pela capital paranaense, a temporada 2015 da Stock Car terá uma pausa de pouco mais de dois meses até a quinta etapa, que acontecerá no dia 2 de agosto, em Salvador

Na vitória caseira da segunda prova de Júlio Campos, o piloto curitibano largou em terceiro, fez uma ótima largada, e logo no início já pulou para a ponta, de onde não saiu até a bandeirada final. Na segunda colocação veio Rubens Barrichello, com Popó Bueno completando o pódio da etapa.

Daniel Serra conquistou a vitória na primeira bateria com uma boa largada, que teve um incidente com Allam Khodair e outros cinco pilotos. O líder então conseguiu seguras as investidas de Galid Osman e garantiu a segunda vitória no ano.

Com mais de 0s5 de desvantagem para o primeiro colocado, Marcos Gomes cruzou a linha de chegada na segunda colocação. Fechando o pódio da primeira prova apareceu Thiago Camilo, que largou da terceira posição.