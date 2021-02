Kanaan acerta sua ida para Stock Car e terá Barrichello como companheiro de equipe

O experiente piloto Tony Kanaan está de casa nova, a Stock Car. O baiano terá Rubens Barrichello como companheiro na equipe Full Time. Ambos já foram parceiros na KV Racing, em 2012, na Fórmula Indy. No mesmo ano, Kanaan teve suas primeiras experiências na competição brasileira, correndo nas etapas de Brasília (terminou em 19.º) e Interlagos (abandonou).

Além da Stock Car, o piloto correrá quatro provas da Fórmula Indy, todas em circuitos ovais: rodada dupla no Texas, Gateway e as 500 milhas de Indianápolis, que já venceu em 2013.

Leia Também Band confirma contratação de Sérgio Maurício para a transmissão da Fórmula 1

“É uma fase nova da minha vida. A Stock Car, nunca foi segredo pra ninguém, era uma categoria que eu gostaria de disputar. As expectativas são grandes. Vamos chegar numa das melhores equipes da Stock Car, com a Texaco, um patrocinador lendário na categoria, então eu espero aprender bastante”, afirmou Kanaan.

A temporada 2021 da Stock Car começa no dia 28 de março, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Ao todo, o calendário prevê a realização de 10 provas, que não coincidem com as datas da Fórmula Indy. Kanaan diz que ainda não conhece todos os circuitos e projeta os novos passos na categoria.

"Das pistas da Stock, tem quatro ou cinco que eu não conheço. Vou ter de aprender as pistas, o carro e como funciona a dinâmica da categoria. Mas a expectativa é muito boa”, avaliou o baiano.

Tony Kanaan tem no currículo o título de 2004 da Fórmula Indy e buscará o troféu da Stock Car para adicioná-lo à sua prateleira de conquistas.