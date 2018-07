Kanaan repete promessa de pular no Tietê se vencer em São Paulo

SÃO PAULO - Tony Kanaan repetiu nesta quinta-feira a promessa feita em 2010 de pular no rio Tietê caso vença a etapa de São Paulo da Fórmula Indy, que será realizada no próximo domingo, no circuito de rua do Anhembi. O piloto da equipe KV-Lotus é o melhor brasileiro na classificação do campeonato, com 87 pontos, atrás apenas do escocês Dario Franchitti e do australiano Will Power.

No ano passado, Tony Kanaan terminou a prova paulistana apenas em décimo lugar. Agora, sonha com a vitória. "Se eu ganhar, pulo no rio Tietê, de macacão, capacete e tudo. Só não entro com o carro lá não. Preciso dele para a corrida em Indianápolis (próxima etapa da temporada)", afirmou o piloto, brincando com as condições modestas da equipe KV, que, ao contrário de outras escuderias, não possui um carro para cada tipo de pista do calendário da Indy.

Bem-humorado, Tony Kanaan avisou durante a entrevista coletiva desta quinta-feira, no Anhembi, que pedirá a ajuda do também brasileiro Hélio Castroneves para alcançar o rio Tietê na comemoração de uma possível vitória. "O Helinho me ensina a pular o alambrado e eu vou com tudo", disse o piloto, lembrando que o amigo ficou famoso por comemorar as vitórias escalando o alambrado dos circuitos, o que lhe rendeu o apelido de Homem-Aranha.

Tony Kanaan, porém, evitou fazer previsões sobre as suas chances de vitória na etapa de São Paulo, principalmente por estar em sua primeira temporada na KV. "Como a equipe é nova, o julgamento só pode ser feito depois do treino de sábado. A minha cabeça é assim, tentar ficar entre os dez melhores. Estou confiante que a equipe está melhorando. A pista é parecida com outras", comentou o brasileiro, um dos pilotos mais experientes da Indy.

