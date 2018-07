Kanaan se diz emocionado com vaga em Indianápolis

O brasileiro Tony Kanaan enfrentou uma situação dramática para garantir presença nas 500 Milhas de Indianápolis. O campeão da Fórmula Indy em 2004 enfrentou vários problemas no fim de semana e só teve confirmada a vaga no grid no último minuto do treino de domingo. Por isso, não escondeu que se emocionou com a situação.

"Agradeço a todos que me apoiaram, e vamos nos preparar para domingo. Posso dizer que hoje foi mais emocionante do que a minha pole position em 2005", afirmou o piloto brasileiro, que vai largar da 32ª e penúltima colocação na tradicional prova, que será disputada no próximo domingo.

Kanaan sofreu um acidente no treino de sábado e teve que participar no domingo do "Bump Day", que define as últimas oito posições do grid. O piloto baiano sofreu novo acidente no treino livre de domingo e a Andretti teve que correr contra o tempo para consertar o carro do brasileiro. Assim, ele entrou na pista faltando apenas 35 minutos, registrou o seu tempo e aguardou o fim do treino para garantir a sua classificação.

"Foi provavelmente o dia mais longo da minha vida e só não perdi cabelo porque não tenho. Eu aprendi muito com essa experiência, para valorizar cada coisa porque a gente nunca sabe o que vai acontecer", afirmou.