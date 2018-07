Kanaan substitui Bourdais e participará pela primeira vez das 24 Horas de Le Mans

Tony Kanaan vai participar pela primeira vez da tradicionalíssima 24 Horas de Le Mans. Nesta quarta-feira, o brasileiro foi anunciado como substituto do francês Sebastien Bourdais, que está lesionado, no carro que venceu a última edição da prova na categoria LMGTE Pro.

Em 2016, Bourdais, o norte-americano Joey Hand e o alemão Dirk Müller pilotaram o carro número 68 da Ford Chip Ganassi. Porém, dessa vez o francês não poderá correr na sua cidade natal porque ainda se recupera de fraturas na pélvis, no quadril e em duas costelas, sofridas no treino de classificação das 500 Milhas de Indianápolis.

Isso abriu caminho para Kanaan fazer a sua estreia, uma das principais provas do automobilismo. O brasileiro tem experiência em carros esportivos com a Ganassi, tanto que em 2015 venceu as 24 Horas de Daytona em parceria com Scott Dixon, Jamie McMurray e Kyle Larson.

Agora, porém, ele vai competir pela primeira vez ao lado de Hand e Muller. Juntos de Bourdais, eles venceram neste ano as 24 Horas de Daytona neste ano na categoria GTLM. Nesta mesma categoria, Kanaan compôs um trio com Andy Priaulx e Harry Tincknell e ficou na quinta colocação.

Naquela oportunidade, Kanaan pilotou por 7 horas e 30 minutos em Daytona e foi o terceiro piloto mais rápido da categoria, sendo mais lento apenas do que Richard Westbrook e Ryan Briscoe.

Nos próximos dias, Kanaan vai realizar treinamentos em simuladores antes de seguir para a França, onde participará das 24 Horas de Le Mans nos dias 17 e 18 de junho. A participação na prova não afetará a presença de Kanaan na Fórmula Indy, pois não há corridas agendadas para o fim de semana do evento na França. Porém, ele perderá o dia de testes em Le Mans, no próximo domingo, quando ocorrerá uma das corridas da rodada dupla da etapa de Detroit.

O brasileiro ocupa a sexta posição na classificação do campeonato da Indy após ficar na quinta posição nas 500 Milhas de Indianápolis no último fim de semana.