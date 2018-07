Kart abre suas portas atrás de novos 'Sennas' para o Brasil

O País de Ayrton Senna foi buscar na terra do rival, Alain Prost, um novo método para tentar revolucionar a formação de pilotos nacionais. O Brasil começou neste ano a implantar a Escola Brasileira de Kart (EBK), iniciativa criada e subsidiada por franceses, com objetivo de padronizar as técnicas de ensino na modalidade para popularizar o acesso ao automobilismo e formar mais competidores.

O projeto, liderado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), em parceria com Federação Internacional de Automobilismo (FIA), sediada em Paris, consiste em espalhar pelo País escolas de kart com a mesma metodologia para ensinar crianças de seis a 12 anos. A unificação é inédita no Brasil, reproduz o modelo criado na França e tem como diferencial oferecer preços mais acessíveis aos interessados.

Os idealizadores afirmam que para começar no kart, a iniciativa é até dez vezes mais barata do que tentar o mesmo caminho por conta própria.

A formação inicial, voltada para crianças, compreende quatro módulos, com custo entre R$ 80 a R$ 200 a hora de aula. O valor inclui todo o material utilizado pelo aprendiz. Segundo os instrutores, o aluno ganha certificado após ter investido cerca de R$ 3 mil nas aulas. “Queremos desmistificar a história de que o automobilismo é um esporte inacessível e para poucos”, disse o presidente da CBA, Waldner Bernardo, o Dadai.

“Para aprender a pilotar, o garoto passava um ano, gastava cerca de R$ 30 mil com o kart, preparador, macacão, capacete e equipamentos, mas não tinha a instrução correta. Ficava cheio de vícios”, afirmou o instrutor e piloto Ricardo Molina.

A EBK já tem três núcleos: na Granja Viana (Cotia), em Rio do Sul (SC) e Vespasiano (MG). Outras três cidades em Mato Grosso, Bahia e Maranhão vão ganhar escolas em breve. A CBA aguarda ainda a liberação de R$ 600 mil do Ministério do Esporte para ampliar o programa e contemplar também crianças de baixa renda interessadas.

PILOTAS

No kartódromo da Granja Viana, as primeiras turmas começaram em fevereiro. Já se formaram 50 alunos, dos quais seis são meninas. “Com a escola fica melhor para aprender, porque você vai ter uma base”, disse um dos egressos, Eduardo Ritzmann, de 11 anos. “Antes eu ficava a maioria das vezes em último nas corridas, agora melhorei e acabei ficando em segundo e terceiro”, disse.

O Brasil é o primeiro país a receber o projeto. Os franceses criaram o método depois de analisar a ausência de representantes nas principais categorias do automobilismo. Nos últimos anos, nas escolas francesas, saíram pilotos com passagens pela Fórmula 1, como Jean Eric Vergne e Stoffel Vandoorne.

CONTEÚDO

O caminho para a obtenção do diploma inicial começa com instruções básicas sobre vestimenta, aulas no motor do kart desligado, conteúdo teórico e regras de trânsito. “Eu, por exemplo, colocava a luva antes do capacete”, diz Enzo Bortolato, de dez anos. O aluno só passa ao módulo seguinte mediante aprovação em testes específicos. Em caso de reprovação, é preciso fazer de novo.

Para os instrutores, depois de os alunos terminarem o conteúdo básico no kart, eles estarão mais preparados para seguir a carreira. “Como aumentamos a chance de começar no kart, vamos ter mais pilotos de ponta”, acredita o presidente da CBA.

Mesmo se talentos não despontarem, o idealizador do projeto, o piloto Felipe Giaffone, vê a iniciativa como uma forma de reaproximar as novas gerações do automobilismo. “O kart estava ficando distante da maioria. E não temos mais o Senna para dar aquele boom.”

Após kartódromo, vêm as academias de pilotagem

O caminho de um garoto rumo às principais categorias do automobilismo não é mais um projeto solitário. Atualmente as revelações saem de programas conhecidos como academias, que recrutam talentos do kart e os preparam para novos desafios. Em projetos como esses, os tutores aperfeiçoam os novatos de acordo com qual categoria eles pretendem disputar no futuro.

No Brasil, um dos principais projetos é a Academia Shell, criada em 2015 nos moldes dos programas existentes na Europa. A equipe foi a que teve melhores resultados na última edição do Brasileiro de kart, mês passado, disputado em Santa Catarina.

Já para entrar na Fórmula 1, a maior parte dos novatos da última década integrava no início de carreira programas de desenvolvimento de pilotos das equipes. Sebastian Vettel, por exemplo, participou desde a adolescente do projeto da Red Bull, assim como Lewis Hamilton foi revelado pelo programa da McLaren.