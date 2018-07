Kevin Magnussen lidera teste da Fórmula 1 com folga no Bahrein

SAKHIR - O dinamarquês Kevin Magnussen terminou na liderança o segundo dia de testes coletivos da Fórmula 1, nesta quinta-feira, no Bahrein. O piloto da McLaren cravou o tempo de 1min34s910 na melhor das 46 voltas que deu no circuito de Sakhir, palco da segunda bateria de trabalhos de pista desta pré-temporada da maior categoria do automobilismo mundial.

Novo titular da escuderia inglesa, Magnussen já havia ficado em quarto lugar no primeiro dia de testes no Bahrein, na última quarta, e agora exibiu força ao ser mais de 1,5s mais rápido do que o segundo colocado, o alemão Nico Hulkenberg, da Force India, que fechou no topo o dia anterior de treinos.

Hulkenberg cravou 1min36s445 para assegurar o segundo lugar e ficou logo à frente do espanhol Fernando Alonso, terceiro colocado ao cronometrar 1min36s516. O piloto da Ferrari foi o mais veloz dos trabalhos realizados pela manhã (no horário do Bahrein), quando Magnussen ficou em quarto lugar, mas depois viu o dinamarquês "voar baixo" para fechar o dia folgado na ponta.

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, terminou a quinta-feira de testes na quarta posição, enquanto o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, e o japonês Kamui Kobayashi, da Caterham, ficaram respectivamente em quinto e sexto lugares.

VETTEL

Atual tetracampeão mundial, Sebastian Vettel foi apenas o sétimo colocado desta quinta-feira no circuito de Sakhir. O alemão completou 59 voltas com o novo modelo RB10 da Red Bull, mas não conseguiu passar da marca ruim de 1min40s340 como seu melhor tempo. Na última quarta, ele também sofreu para andar rápido ao ficar em quinto lugar, depois de a sua equipe ter sido anteriormente um dos destaques negativos da primeira semana de testes da F1, no fim do mês passado, em Jerez de la Frontera.

O francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, o mexicano Esteban Gutiérrez, da Sauber, o francês Romain Grosjean, da Lotus, e o inglês Max Chilton, da Marussia, fecharam, nesta ordem, a classificação geral do dia no Bahrein, cujos treinos prosseguirão até este sábado nesta semana.

O circuito de Sakhir ainda será palco de uma terceira e última bateria de testes de pré-temporada da Fórmula 1, entre 27 de fevereiro e 2 de março, mês no qual o Mundial será iniciado com a disputa do GP da Austrália, no dia 16, em Melbourne.

Confira a classificação do segundo dia de testes no Bahrein:

1) Kevin Magnussen (DIN/McLaren), 1min34s910 - 46 voltas

2) Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min36s445 - 59 voltas

3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min36s516 - 97 voltas

4) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min36s965 - 85 voltas

5) Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min37s328 - 116 voltas

6) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham), 1min39s855 - 66 voltas

7) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min40s340 - 59 voltas

8) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min40s609 - 58 voltas

9) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), 1min40s717 - 55 voltas

10) Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min41s670 - 18 voltas

11) Max Chilton (ING/Marussia), 1min42s511 - 17 voltas