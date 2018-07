Khodair surpreende e crava a pole para a etapa de Tarumã da Stock Car

Khodair fez jus ao apelido de "Japonês Voador" e deixou para trás os principais favoritos ao título do campeonato. Líder da temporada, Marcos Gomes bem que tentou alcançar o rival, mas foi 44 centésimos mais lento e sairá na segunda colocação. Já o vice-líder Cacá Bueno não teve um bom dia neste sábado, decepcionou e largará somente em 11.º.

Depois de liderar boa parte da atividade, Felipe Fraga foi ultrapassado por Khodair e Marcos Gomes no fim e, por isso, terá que se contentar com a terceira colocação no grid. Em quarto, sairá Valdeno Brito. Thiago Camilo, que liderou a atividade de sexta-feira, completa os cinco primeiros.

Rubens Barrichello sairá na sétima posição, Ricardo Zonta é o 14.º, Luciano Burti, o 16.º, e Antonio Pizzonia, o 31.º. Bia Figueiredo não pôde participar da atividade por conta do acidente que sofreu no treino livre. A equipe precisou fazer reparos no carro, que não ficou pronto a tempo.

A duas etapas para o fim da temporada, a briga pelo título está entre Marcos Gomes e Cacá Bueno. Gomes lidera o campeonato no momento, com 220 pontos, 37 à frente de Cacá. A terceira posição é de Thiago Camilo, que tem 165.