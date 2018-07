Kimi Raikkonen diz que levará algum tempo para se readaptar a F-1

SÃO PAULO - Após voltar a pilotar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez em dois anos, o finlandês Kimi Raikkonen admitiu que ainda precisará de algum tempo para se readaptar à categoria. Nesta segunda-feira, ele fez um teste particular com a sua equipe, a Lotus (antiga Renault), no circuito de Valência, na Espanha, mas, pelas regras de treinos da pré-temporada, foi obrigado a utilizar um modelo antigo, de 2010.

Os treinos oficiais da pré-temporada da Fórmula 1 começam apenas no dia 7 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, também na Espanha, quando a maioria das equipes pretende estrear os carros do campeonato de 2012. Mas, como precisa se readaptar à categoria, após dois anos afastado, quando esteve disputando o Mundial de Rali, Raikkonen está fazendo testes particulares com um modelo antigo mesmo.

"Foi ótimo estar de volta. Acelerar, frear e pegar a mão do carro nas curvas não demorou tanto, mas entender o carro, os pneus e a equipe vai exigir um tempo", admitiu Raikkonen, em entrevista à "TV Sky Sports News", após os testes na pista de Valência. "Faz alguns anos que pilotei pela última vez (na Fórmula 1), claro que demora um tempo para você se adaptar", completou o finlandês de 32 anos.

Campeão da Fórmula 1 em 2007, Raikkonen tinha deixado a categoria em 2009, quando saiu da Ferrari. Agora, ele recebeu convite da equipe Lotus e aceitou voltar. Assim, será uma das atrações da temporada que começa no dia 18 de março, com a disputa do GP da Austrália, em Melbourne.