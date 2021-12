Raikkonen diz que 'não mudaria nada' em sua carreira na Fórmula 1 antes de aposentadoria

Rosto emblemático do grid devido aos seus "nervos de aço", o finlandês Kimi Raikkonen se despede da Fórmula 1 neste domingo, no GP de Abu Dabi. Após 19 temporadas competindo na elite do automobilismo, o piloto de 42 anos da Alfa Romeo diz que se encerra sua carreira em paz e que "não mudaria nada" em sua trajetória.

O anúncio da aposentadoria veio ainda em setembro. Sem grandes exibições nos últimos anos e com apenas 10 pontos conquistados na atual temporada, o campeão mundial será substituído pelo compatriota Valtteri Bottas — atual companheiro de Lewis Hamilton na Mercedes — na Alfa Romeo em 2022.

Raikkonen entrou na Fórmula 1 como piloto da Sauber-Petronas em 2001. Mudou para a McLaren Mercedes em 2002 e terminou as temporadas de 2003 e 2005 como vice-campeão, atrás de Michael Schumacher e Fernando Alonso, respectivamente. O grande momento de sua carreira veio em 2007, na Ferrari, quando se sagrou campeão mundial ao ganhar a última prova da temporada, no GP do Brasil, em Interlagos.

Confira a entrevista com Kimi Raikkonen

Você viajou 92.202 quilômetros no Grand Prix, o que significa 2,3 voltas da Terra, que memória você guarda disso?

É claro que ao longo dos anos passamos muitas voltas e quilômetros ... Obviamente, vencendo o Campeonato Mundial (em 2007 com a Ferrari). É por isso que estamos todos aqui, para tentar ganhar títulos. Talvez seja o melhor que eu me lembro, embora tenha havido outros momentos.

Alguma coisa mudaria em sua carreira?

Não, eu não mudaria nada.

Qual foi a sua melhor temporada?

Se olharmos os resultados, 2007. Senão, em cada ano há momentos bons e maus, como na vida. Alguns dias são menos bons do que outros porque se dormiu mal ou porque são nojentos. Se vários anos não estava bem, ou havia mais coisas ruins do que boas, eu não teria ficado tanto tempo. Nunca é bom sair de casa para um vôo de 10 horas. Não é que eu nunca quisesse morrer, e toda vez que digo para mim mesmo 'merda!', Mas quando você se pega fazendo o que veio fazer na sexta, sábado e domingo, tudo bem. Dito isso, estou feliz em ver o fim.

Qual foi o rival que mais te marcou?

Michael (Schumacher), eu acho. Eu corri com ele por muitos anos e tivemos muitas lutas legais.

E seu companheiro favorito?

Tenho tido boas relações com todos, mesmo que às vezes as coisas esquentem por algum motivo (risos). Talvez o Seb (Vettel) porque nos conhecemos melhor. Com o Antonio (Giovinazzi), também nos conhecemos de Ferrari, antes de sermos parceiros. Isso faz a diferença.

Qual é o time que você mais gostou?

Todas as minhas equipes eram de países diferentes e muda muito trabalhando com nacionalidades diferentes, desde suíços (Sauber em 2001 e Alfa Romeo entre 2019 e 2021), ingleses (McLaren 2002-2006 e Lotus 2012-3013) e italianos (Ferrari 2007 - 2009 e 2014-2018). Mas na maioria das escuderias, estive bastante tranquilo, o que mostra que houve bons momentos.

Qual é o melhor conselho que você recebeu em sua carreira de piloto de F-1?

Tenho certeza de que muitos tentaram me aconselhar, mas eu não dei ouvidos! (Risos). Sempre pensei que você tinha de tentar viver da melhor maneira para si mesmo. No trabalho, se tivesse a oportunidade, eu não faria melhor algumas das coisas que eles me pedem. Mas na vida pessoal, você tem de ser você mesmo. Se você tentar fazer o que os outros querem, pode aguentar por um ou dois anos, mas não vai acabar bem. Estou feliz por ter vivido sendo eu mesmo. Certo ou errado, posso aceitar que foram minhas decisões.

Você é conhecido por suas respostas lacônicas. Para que se tornem divertidos, qual é o segredo?

Não sei, é assim que minha cabeça funciona. Eu digo as coisas da maneira que as sinto.

Muitos pilotos têm medo da vida depois da F-1. Você tem?

Não, estou com vontade de parar. Deixei a Fórmula 1 por dois anos (2010 e 2011). É verdade que ralei, mas estou feliz em casa, fazendo coisas normais. Isso não me preocupa.

Seu filho e sua filha parecem interessados ​em motor. Você vai se tornar um daqueles pais que levam as crianças aos circuitos?

Não tenho ideia! O futuro dirá. Em tudo o que eles decidirem, tentarei apoiá-los tanto quanto possível.