Kimi Raikkonen lidera teste marcado por problemas na Fórmula 1

JEREZ DE LA FRONTERA - De volta à Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen foi o mais rápido no primeiro dia de testes coletivos na pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Jerez de la Frontera. Mas as atividades iniciais ficaram marcadas mesmo pelos problemas enfrentados pelas equipes, com apenas seis dos nove participantes tendo conseguido completar voltas rápidas.

Os incidentes parecem ser um efeito das mudanças realizadas no regulamento técnico da Fórmula 1, o que forçou alterações bruscas na concepção dos carros. E os incidentes afetaram do atual tetracampeão mundial, o alemão Sebastian Vettel, aos carros menos competitivos, como o da Caterham.

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, chegou a liderar a atividade no circuito de Jerez, mas depois bateu o seu carro em uma proteção de pneus por causa de uma falha técnica. Além disso, três pilotos nem conseguiram registras voltas rápidas por causa de problemas nos seus carros.

A McLaren foi a mais afetada, tanto que nem colocou o seu carro na pista. A Red Bull, com Vettel, e a Marussia, com o sueco Marcus Ericsson, não fizeram muito melhor. Vettel deu três voltas de instalação e Ericsson apenas uma, depois retornando aos boxes. A Williams, com o finlandês Valtteri Bottas, e a Sauber, com o mexicano Estebán Gutierrez, registraram somente sete voltas.

Com tantos problemas, quem se deu melhor foi Raikkonen, o piloto a dar mais voltas nesta terça-feira em Jerez - 31 - e responsável pela mais rápida do dia, com a marca de 1min27s104. Ele foi seguido por Hamilton, que, apesar do acidente, ficou na segunda colocação, com 1min27s820.

Os testes coletivos da Fórmula 1 continuam nesta quarta-feira no circuito de Jerez, que será palco da primeira semana de trabalhos de pré-temporada, até sexta-feira. A temporada de 2014 começará no dia 16 de março, quando ocorrerá o GP da Austrália, em Melbourne.

Confira a classificação do primeiro dia de testes da Fórmula 1 em Jerez:

1º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min27s104

2º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min27s820

3º Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min30s082

4º Sergio Perez (MEX/Force India) - 1min33s161

5º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min36s530

6º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1min42s257

Sem tempo:

Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

Marcus Ericsson (SUE/Caterham)