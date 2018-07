Kobayashi faz avaliação positiva da 1ª temporada na F1 Após disputar as duas últimas etapas da Fórmula 1 no ano passado - na equipe Toyota -, o piloto japonês Kamui Kobayashi teve em 2010 a sua primeira temporada completa na categoria. E, correndo pela Sauber, ele fez uma avaliação positiva de sua participação, principalmente pela recuperação depois do começo ruim.