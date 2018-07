Kobayashi fecha semana como mais veloz em Barcelona

BARCELONA - Depois de Pastor Maldonado surpreender com o melhor tempo da quinta-feira em Barcelona, o japonês Kamui Kobayashi fez o mesmo ao terminar esta sexta como o piloto mais veloz desta semana de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito da Catalunha. O piloto da Sauber obteve o feito ao cravar a marca de 1min22s312 na melhor das 145 voltas que deu ao total nas duas sessões do dia. Maldonado, por sua vez, voltou a andar rápido com a sua Williams e fechou a sexta-feira como o segundo mais rápido ao cronometrar 1min22s561. Esse tempo também foi o segundo melhor desta semana, cujos testes começaram na terça-feira. O venezuelano foi quase meio segundo mais rápido do que o escocês Paul di Resta, da Force India, que ficou com a terceira colocação do dia.

Já o brasileiro Felipe Massa foi apenas o quinto colocado entre os nove pilotos que foram para a pista ao cravar 1min23s563 na melhor das suas 103 voltas. O ferrarista acabou sendo mais de três décimos de segundo mais lento do que o inglês Jenson Button, da McLaren, quarto colocado com o tempo de 1min23s200.

Massa, porém, foi mais veloz do que o australiano Mark Webber, da Red Bull, que veio logo atrás na sexta posição ao marcar 1min23s774. O fato, porém, é que o brasileiro mostrou que voltará a sofrer para conseguir andar entre os primeiros colocados em 2012, pois foi já havia sido apenas o sétimo mais rápido nos testes da última quinta-feira.

No geral, entretanto, Massa foi o décimo mais veloz da semana, enquanto seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, se posicionou em sétimo. Para efeito de comparação, o alemão Sebastian Vettel, atual bicampeão com a Red Bull, foi apenas o quinto mais rápido entre os 22 pilotos que testaram nesta semana. Já o brasileiro Bruno Senna, da Williams, conseguiu ser apenas o 16.º melhor piloto dos quatro dias de testes em Barcelona.

O francês Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), o alemão Nico Rosberg (Mercedes) e o finlandês Heikki Kovalainen (Caterham) fecharam, nesta ordem, o grupo dos últimos colocados dos testes desta sexta-feira em Barcelona.

A cidade espanhola receberá a terceira e última semana de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 entre os próximos dias 1.º e 4 de março. O Mundial da categoria começará no dia 18 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.

Confira a classificação final dos testes desta sexta-feira em Barcelona:

1.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min22s312, 145 voltas

2.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min22s561, 134

3.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min23s119, 101

4.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min23s200, 115

5.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min23s563, 103

6.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min23s774, 85

7.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min23s792, 92

8.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min23s843, 139

9.º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min26s968, 70

Confira a classificação final de toda a semana de testes em Barcelona:

1.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min22s312, 244 voltas

2.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min22s391, 240

3.º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min22s608, 191

4.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min22s648, 151

5.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min22s891, 183

6.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min23s119, 184

7.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min23s180, 162

8.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min23s200, 229

9.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min23s384, 178

10.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min23s563, 187

11.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min23s590, 234

12.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min23s618, 126

13.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min23s774, 182

14.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min23s792, 170

15.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min23s843, 221

16.º Bruno Senna (BRA/Williams), 1min25s711, 97

17.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min25s738, 117

18.º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min26s035, 101

19.º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min26s173, 108

20.º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min26s448, 178

21.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min26s809s, 7

22.º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min27s343, 228