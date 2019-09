Artista Eduardo Kobra começa a pintar mural de Ayrton Senna em Ímola

O artista brasileiro Eduardo Kobra começou a pintar um mural dedicado ao piloto Ayrton Senna (1960-1994) no autódromo italiano de Ímola, palco da tragédia que tirou a vida do tricampeão de Fórmula 1. Com 21 metros de comprimento e sete de altura, o painel ficará na fachada do Museo Checco Costa, a poucos metros da antiga curva Tamburello, onde Senna bateu sua Williams no Grande Prêmio de San Marino, em 1º de maio de 1994.

Antes de iniciar a pintura, Kobra participou do "RestArt Urban Festival", evento de regeneração urbana dedicada à arte de rua e à cultura urbana, realizado no último final de semana no autódromo. O encerramento da edição de 2019 do festival marcou o início dos trabalhos do brasileiro, que deve levar seis dias para concluir o painel.

A obra será inspirada nos momentos em que Senna fazia reverências aos céus para agradecer por vitórias. O trabalho é voluntário, mas Kobra obteve a permissão do Instituto Ayrton Senna. Kobra ficou famoso por seus murais coloridos que animam paisagens urbanas pelo mundo e por seu ativismo em questões sociais e sobre mudanças climáticas.

O Museo Checco Costa abriga até 30 de novembro a exposição "Ayrton Magico - A Alma além dos limites", que faz uma homenagem ao piloto brasileiro após 25 anos de sua morte. A mostra conta a história do tetracampeão de F1 por meio de uma narração inovadora, com um ambiente multissensorial. Lá é possível ver vídeos, entrevistas, imagens em um percurso interativo. Os ingressos custam entre 13 e 19 euros. Na última segunda-feira (17), Kobra também prestigiou a exposição na companhia do curador Matteo Brusa./Com informações da Agência Ansa