Kovalainen volta à F1 como piloto reserva da Caterham

Curiosamente, Kovalainen volta à F1 depois de ter sido dispensado justamente pela Caterham no final do ano passado, sendo que ele substituirá Ma Qing Hua, que fez história ao ser o primeiro chinês a guiar um carro de F-1 na China, no primeiro treino livre do GP realizado no país, na última sexta-feira, em Xangai. Hua, por sua vez, também dará lugar ao norte-americano Alexander Rossi, outro piloto reserva da Caterham, na GP2, categoria de acesso à F1.

Em sua última temporada pela Caterham, Kovalainen não somou nenhum ponto em 2012, e agora volta a prestar serviço para a equipe, que pretende utilizar a experiência do finlandês para testar o pacote de atualizações promovidas para o modelo CT03.

"Obviamente é uma grande notícia a de que estarei na pista no Bahrein e na Espanha e estou muito ansioso para voltar a trabalhar e ajudar a equipe o máximo que eu puder", destacou Kovalainen, que disputou um total de 110 corridas na F1, entre 2007 e 2012, correndo por Renault, McLaren, Lotus e Caterham.

O melhor resultado do escandinavo na categoria máxima do automobilismo foi a vitória no GP da Hungria de 2008, quando estava na McLaren, sendo que ele subiu quatro vezes ao pódio na F1. "Estou fisicamente pronto para entrar no carro e sei que minha experiência pode ajudar a dar à equipe novas ideias e opções para direções em relação a acerto e estratégia", completou Kovalainen.

O finlandês tentará usar a sua bagagem na F1 para ajudar a jovem dupla titular da Caterham, formada pelo holandês Giedo van der Garde, estreante em 2013, e o francês Charles Pic, que estreou na categoria no ano passado pela Marussia.