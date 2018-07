Kubica admite que fez testes em simulador da Mercedes

O ex-piloto de Fórmula 1 Robert Kubica revelou neste domingo que fez testes no simulador da Mercedes, em mais uma demonstração de que pretende voltar à categoria após sofrer grave acidente em uma prova de rally, no início de 2011.

"Sim, eu fiz testes no simulador da Mercedes no passado", afirmou Kubica, ao site Autosport. O polonês, contudo, não deu detalhes sobre o teste. Não informou a data exata e nem projetou novo contato com a equipe, que ainda não se manifestou sobre a declaração do piloto.

Kubica, de 28 anos, correu na Fórmula de 2006 a 2010. Sua trajetória na corrida foi interrompida em fevereiro de 2011, a poucas semanas do início da temporada, ao sofrer grave acidente de uma corrida de Rally. O piloto chegou a correr risco de morte e precisou de seguidas cirurgias para se recuperar.

Recentemente, o polonês cogitou o retorno à F1, mas admitiu que ainda teria dificuldade física em algumas provas, como a de Mônaco, por causa do traçado mais sinuoso.