Kubica deixa hospital após ficar 11 semanas internado

PIETRA LIGURIA - O piloto polonês Robert Kubica deixou o hospital na noite de sábado, após ficar 11 semanas internado para se recuperar do grave acidente que sofreu durante a disputa do Rali Ronde di Andora, no dia 6 de fevereiro, na Itália. Apesar da alta hospitalar, ele passará por um longo tratamento de fisioterapia antes de poder voltar às pistas, o que ainda não tem data para acontecer.

Considerado um dos maiores talentos da Fórmula 1 na atualidade, Kubica teve várias fraturas pelo corpo e quase perdeu a mão direita no acidente. Desde que foi internado no Hospital Santa Corona, na cidade italiana de Pietra Liguria, ele passou por quatro cirurgias. Mas vem conseguindo fazer uma boa recuperação, o que permitiu que tivesse alta na noite de sábado.

Segundo o boletim médico, as condições de Kubica "são boas e ele vai começar uma nova fase de recuperação fora do hospital". Inicialmente, o piloto de 26 anos passará alguns dias em sua casa em Mônaco. Mas ele deve voltar logo para a Itália, onde fará o tratamento com o fisioterapeuta Riccardo Ceccarelli e realizará consultas regulares no Santa Corona.

Na última quinta-feira, Kubica utilizou o site da Renault, sua equipe na Fórmula 1, para se comunicar com os fãs. Ele fez um agradecimento emocionado pelo apoio que vem recebendo desde o acidente e comemorou a boa recuperação. "Estou começando a me sentir muito bem agora. As coisas estão definitivamente melhorando dia após dia", contou o polonês.

Por conta do grave acidente, Kubica não está disputando a temporada da Fórmula 1 - foi substituído pelo alemão Nick Heidfeld na Renault. Mas ele revelou na quinta-feira que acompanhou as três primeiras etapas do campeonato e elogiou a performance de sua equipe. E também prometeu voltar ainda mais forte para a categoria, sem, no entanto, estipular um prazo para isso.