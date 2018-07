Kubica sofreu fraturas múltiplas na mão, braço e perna, avisa Lotus Renault

GÊNOVA - A Lotus Renault confirmou neste domingo que o polonês Robert Kubica sofreu fraturas múltiplas nos membros do lado direito do corpo. As lesões no braço, mão e perna foram causadas pelo acidente sofrido durante a sua participação no rali Ronde di Andora, realizado na Itália.

"Após ser submetido a extensivos exames médicos nesta manhã, Robert Kubica foi diagnosticado com fraturas múltiplas no seu braço, perna e mão direitos. Ele está sendo operado no Hospital Santa Corona, em Pietra Ligure", explica a nota oficial divulgada pela Lotus Renault.

Kubica foi levado para o hospital na manhã deste domingo depois de sofrer o acidente, após percorrer 4,6 quilômetros da prova, ao bater em um muro. O copiloto Jakub Gerber saiu ileso da forte batida.

Assim, Kubica deve ficar fora do GP do Bahrein, que abrirá a temporada 2011 da Fórmula 1 no dia 13 de março. Ele tem o russo Vitaly Petrov como companheiro de equipe. O brasileiro Bruno Senna, que correu pela Hispania em 2010, e o francês Romain Grosjean são os pilotos reservas, da Lotus Renault e podem substituí-lo.

Na semana passada, Kubica fechou os três dias de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Valência com o tempo mais rápido. As próximas sessões de testes acontecerá entre 10 e 13 de fevereiro em Jerez de la Frontera, também na Espanha.

