Lago dentro da pista minimiza a ameaça da crise hídrica

A seca que vem incomodando a cidade de São Paulo não tem efeito no Autódromo de Interlagos. Graças aos 125 milhões de litros de água do lago que fica no fim da reta oposta, o asfalto da pista e as áreas de convivência são lavadas. A água é sugada do lago e colocada em caminhões pipa. Funcionários da organização do GP do Brasil, utilizando esguichos, caminham pelo traçado da pista para fazer a lavagem. O sistema natural de captação faz depois com que a água acabe voltando para o local de origem.

A lavagem dos equipamentos das equipes no boxes localizados no paddock também é feita com a água do lago. Grelhas colocadas em toda a extensão dos boxes garantem a drenagem e a reutilização da água.

Contando ainda com duas nascentes, o lago de Interlagos nada sofreu com a longa estiagem que faz algumas regiões da cidade conviverem com o racionamento durante as madrugadas. Esta é apenas uma das histórias envolvendo o lago de Interlagos. Na década de 60, era comum que os reparos dos carros fossem feitos na pista, nos locais em que quebravam. Com isso, as peças substituídas eram jogadas no lago, criando-se a lenda de que o lugar se transformara em um verdadeiro “cemitério de carros”.

Nos últimos anos, limpezas foram feitas e a qualidade da água é considerada boa. Interlagos foi construído em 1940 e não se teve, na época, a preocupação de se construir um muro na curva do lago, mas jamais um carro chegou a cair na água. O bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, antes da glória na Fórmula 1, tomou grande susto ao parar o bico do carro no barranco. Desde meados dos anos 90 não há mais salva-vidas para ficar no lago. A organização considera improvável que ocorra um acidente e algum carro acabe caindo na água.

Os vinte metros de distância entre a margem do lago e a pista, além de um muro alto, garantem total segurança no local.

BANHEIRO E COZINHA

O consumo de água potável é limitado para o uso da limpeza dos banheiros e no preparo de alimentos na cozinha. Os banheiros têm descarga a vácuo. Instalados em três áreas do autódromo, colaboram para economizar água. O gasto é de apenas 0,5 litro por descarga.

Durante a montagem e os três dias de evento em Interlagos são consumidas 8 mil dúzias de garrafas de água. Nesta sexta, na Avenida Interlagos, a reportagem do Estado notou que alguns estabelecimentos comerciais utilizavam água para lavar suas calçadas. A previsão é de chuva para o horário dos treinos classificatórios de sábado e para a corrida de domingo (às 14 horas).