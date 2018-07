Lance Stroll festeja primeiro pódio na carreira na F-1: 'Estou na lua'

O jovem piloto Lance Stroll, de 18 anos, não conseguia encontrar palavras para descrever o sentimento por subir no pódio pela primeira vez na curtíssima carreira na Fórmula 1. O canadense obteve o terceiro lugar no GP do Azerbaijão, neste domingo, e por muito pouco não conquistou o segundo posto na prova - ele foi ultrapassado nos últimos metros da corrida pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes.

"Não consigo explicar o que aconteceu. Estou meio perdido com as palavras. Não podia acreditar que chegaria no fim de semana estando no pódio. Foi um pouco decepcionante perder a segunda posição para Valtteri, mas tudo bem. Foi uma corrida incrível. Estou na lua!", festejou o jovem piloto.

Com o resultado, Stroll tornou-se o único adolescente - além de Max Verstappen - a estar em um pódio da categoria máxima da velocidade. Antes dos dois, o piloto mais novo a conseguir essa façanha havia sido o alemão Sebastian Vettel, que em 2008, aos 21 anos, 2 meses e 11 dias de idade, venceu o GP da Itália, em Monza. O espanhol Fernando Alonso subiu pela primeira vez no pódio também aos 21 anos e o britânico Lewis Hamilton, aos 22.

BOTTAS

Valtteri Bottas, por sua vez, conseguiu uma proeza no circuito de Baku ao sair da última posição para chegar em segundo lugar na prova, fazendo a ultrapassagem final sobre o jovem Lance Stroll, da Williams, a metros da linha de chegada.

"É o que Daniel (Ricciardo, vencedor da prova) também disse: foi uma corrida maluca com muitos acontecimentos. Eu estava uma volta atrás no início e durante o safety car (na pista) tive que ultrapassar todos e pegá-los novamente. Mas isso mostra que não se deve desistir nunca. Você nunca sabe o que vai acontecer na corrida. Apenas mantive a cabeça baixa e continuei acelerando. E a equipe, durante a bandeira vermelha, conseguiu arrumar o carro. Simplesmente me diverti", destacou Bottas.