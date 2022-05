Lando Norris correrá no GP de Miami com capacete personalizado de bola de basquete

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, vai disputar o Grande Prêmio de Miami, neste domingo, com um capacete personalizado como uma bola de basquete. O objeto tem detalhes da assinatura de Norris, seu logotipo, além do nome em preto com um contorno em neon. Uma versão do capacete com metade do tamanho já está sendo comercializada em 165 libras (R$ 1.028)

"Eu vi algumas pessoas jogando basquete uma vez e pensei, caramba, isso daria um capacete legal. Então eu fiz isso, e aqui está para você possuir para si mesmo. Você só tem 24 horas após o término da corrida para encomendar este especial, então atire enquanto pode".

O aviso na loja oficial do piloto alerta: "OBS: quando o capacete chegar na sua casa, não use-o como uma bola de basquete porque ele não vai voltar para você quando jogar no chão e assim quebrará".

Norris está na sexta posição, com 35 pontos, atrás de Charles Leclerc (1º), Max Verstappen (2º), Sergio Perez (3º), George Russell (4º) e Carlos Sainz (5º). O britânico ficou na terceira colocação no GP da Emília-Romagna, disputado no fim de abril, e foi favorecido no final por um erro de Charles Leclerc, que danificou a asa dianteira ao bater na barreira de proteção.

O GP de Miami deve ter uma disputa ainda mais acirrada depois que Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes, prometeu uma evolução no carro após um frustrante 13º lugar de Lewis Hamilton no GP de Emília Romagna. Shovlin está confiante na melhora do desempenho do carro. O inglês chegou a descartar briga pelo título com somente quatro provas disputadas na temporada. Hamilton e seu companheiro, George Russell, sofreram com o aquecimento dos pneus em Ímola, com um carro distante de brigar pelas primeiras colocações.