Lando Norris curte sua história de amor com o Red Bull Ring: 'Sentindo-se épico'

Uma semana após conquistar seu primeiro pódio da Fórmula 1, com terceiro lugar no GP da Estíria, novamente Lando Norris faz história no Red Bull Ring ao garantir o segundo lugar no grid para o GP da Áustria, novamente no circuito localizado na cidade de Spielberg. Feliz da vida com a história de amor na casa da Red Bull, ele diz sentir-se épico.

E foi por muito pouco que o inglês da McLaren não desbancou o líder do campeonato em sua casa, estragando uma festa laranja nas arquibancadas lotadas. Exatos 0s048 somente do holandês Max Verstappen. Mesmo não garantindo a pole position, seu sentimento era de muita alegria e dever cumprido neste sábado.

"Me sinto épico. Toda a qualificação foi muito boa, direta, boas voltas e assim por diante", disse Norris. "Definitivamente, salvei o melhor para o fim e fiz minha melhor volta na segunda rodada do Q3. Obviamente, estou muito feliz, estamos em uma ótima posição para amanhã. Teria sido bom fazer mais um pouco, mas estou muito feliz onde estou", comemorou.

Quarto colocado da liderança geral no Mundial de Pilotos e o único a pontuar em todos as corridas, Norris quer levar a McLaren ainda mais longe e espera realizar uma grande prova neste domingo, em um circuito no qual já se destacou na semana passada.

"Se eu tiver a chance de ir para a primeira posição, de brigar com Max e tentar, eu irei. Ainda estou competindo, quero fazer o melhor que posso, mas acho que sei o que é melhor para nós e para a equipe e com quem estamos realmente competindo contra amanhã (domingo)", falou, realista.

Sonhando com uma inédita vitória e, ao mesmo tempo, com os pés no chão, Norris diz que a meta é terminar entre os cinco melhores. "Queremos estar entre os cinco melhores. E faremos o nosso melhor para tentar dar um passo na direção certa", avaliou. "Não quero ser muito negativo, quero ser otimista na verdade, mas também sou realista e sei que vai ser uma corrida muito difícil".