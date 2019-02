Lanterna da F-1 em 2018, Sirotkin será piloto reserva da Renault

Após estrear na Fórmula 1 na temporada passada e somar apenas um ponto em 21 corridas pela Williams, terminando o Mundial da categoria na lanterna entre os 20 competidores do grid, o russo Sergey Sirotkin foi oficialmente confirmado nesta quarta-feira como piloto reserva da Renault para o campeonato de 2019.

Em 2017, Sirotkin já havia trabalhado para a mesma equipe como piloto de testes e agora retorna como terceira opção de um time que terá a dupla de titulares formada pelo australiano Daniel Ricciardo e o alemão Nico Hülkenberg.

O russo se tornou o mais novo membro confirmado de uma escuderia que conta também com o inglês Jack Aitken, piloto de testes, e com o chinês Guanyu Zhou, piloto de desenvolvimento. E, paralelamente ao seu posto no time base em Enstone, na Inglaterra, Sirotkin vai defender a equipe SMP Racing no Mundial de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Estou muito satisfeito por voltar a me juntar aos meus amigos da equipe Renault e voltar à Fórmula 1", comemorou o russo. "Passei o ano de 2017 na fábrica deles e na garagem. Será interessante saber até onde a Renault avançou no desenvolvimento do carro do ano passado", completou.

O anúncio oficial da equipe da montadora francesa aconteceu no segundo dia da semana final de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, no Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona. Na última quinta-feira, Hülkenberg surpreendeu pelo time ao cravar o melhor tempo de toda a primeira bateria de testes da F-1, realizada na semana passada, na mesma pista espanhola. O Mundial da categoria começará no dia 17 de março, data do GP da Austrália, em Melbourne.