Lauda nega troca de Brawn por Lowe na Mercedes

A McLaren anunciou na última segunda-feira que Tim Goss assumirá o cargo de Lowe, que assim estaria livre para assumir o posto do atual chefe da Mercedes em 2014, quando a Fórmula 1 passará a contar com muitas mudanças no seu regulamento. Segundo o The Guardian, o atual dirigente da McLaren iria para o time alemão com a missão de projetar o carro do próximo ano, mas Lauda fez questão de respaldar Brawn no seu cargo.

"Não posso dizer oficialmente qualquer coisa porque nada aconteceu ainda", disse o ex-piloto de F1, que depois afirmou que Brawn "permanecerá em sua posição, de modo que tudo está sob controle e em paz".

Cotado para assumir o lugar de Brawn, Lowe trabalhou com Lewis Hamilton na McLaren, pela qual o inglês se sagrou campeão do mundo em 2008 antes de deixar a escuderia ao fim da temporada passada e confirmar a sua transferência para a Mercedes.

Lauda ainda chegou a dizer que se sentiu "surpreso" com o comunicado divulgado pela McLaren, confirmando a saída do seu diretor-técnico ao fim desta temporada, assim como negou a existência de negociações para uma possível saída de Brawn dentro de um curto prazo. "Devo dizer que conheço Ross muito bem, trabalho com ele todos os dias, e ele está motivado. Não há dúvidas", disse o dirigente em entrevista ao canal de TV inglês Sky Sports. "Não há conversas para que ele esteja de saída. Ele está comprometido e é responsável por toda equipe, então vamos esperar e ver o que faremos", completou.