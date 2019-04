Leclerc admite frustração por falha no motor da Ferrari no Bahrein: 'É uma pena'

Charles Leclerc foi o grande destaque do GP do Bahrein e esteve muito perto de se tornar o terceiro piloto mais jovem a ganhar uma prova da Fórmula 1, neste domingo. No entanto, em um acaso do esporte, o piloto da Ferrari foi prejudicado por uma falha no motor e a vitória escapou.

Leclerc não escondeu a frustração em relação ao ocorrido, mas tentou se mostrar otimista. "O que dizer? Claro que estou extremamente desapontado, como todo o time. Mas isso acontece na temporada. Você tem que tirar o melhor proveito disso. Difícil de assimilar, mas agradeço à equipe pelo carro incrível durante todo o final de semana", afirmou o piloto, que faz sua estreia na Ferrari nesta temporada.

O desempenho de Leclerc, que largou em primeiro e liderou a corrida por um bom tempo, foi tão bom que o jovem monegasco, apesar do problema no motor que o fez rodar cerca de três segundos mais lento, terminou a prova em terceiro e conquistou seu primeiro pódio na categoria. Além disso, ficou com o ponto extra por ter feito a volta mais rápida da prova.

"Isso acontece", disse Leclerc, depois de ser consolado pelo vencedor da corrida e principal benfeitor de seu problema, Lewis Hamilton. "Isso faz parte do automobilismo, infelizmente hoje não foi o nosso dia, mas estou confiante de que a equipe fez um trabalho incrível para recuperar a falta de ritmo na Austrália", continuou o piloto.

Ao mesmo tempo que foi azarado em razão do problema no motor, Leclerc teve uma dose de sorte na corrida. Ele foi ajudado pelo safety car, que entrou na pista pois os dois carros da Renault, de Daniel Ricciardo e Nico Hülkenberg, pararam em locais perigosos, e as ultrapassagem foram proibidas.

Sem o safety car, ele provavelmente perderia mais posições. "Não estou olhando para os resultados, estou olhando para o potencial de fazer melhor. Hoje, a terceira posição não era o nosso lugar, mas estou muito feliz mesmo assim", disse.

Leclerc tem 26 pontos e ocupa a quarta colocação do Mundial de Pilotos, à frente do alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe. O finlandês Valtteri Bottas, vencedor na Austrália e segundo colocado neste domingo, lidera o campeonato, com 44 pontos.