Leclerc diz não se iludir com bom resultado em treino na Áustria

O primeiro lugar na segunda sessão de treinos do GP da Áustria, nesta sexta-feira, no circuito de Spielberg, não iludiu o monegasco Charles Leclerc. O piloto da Ferrari afirmou que, apesar de "ser rápido", terá um trabalho "difícil para dar um passo adiante" dos rivais da Mercedes.

LEIA TAMBÉM > Bottas e Verstappen culpam vento por acidentes no treino para o GP da Áustria

"Em geral, tivemos um dia muito produtivo e concluímos muitos testes em torno da configuração do carro", explicou o jovem piloto, que disputa sua primeira temporada pela Ferrari.

"O sentimento no carro foi bom, foi um pouco complicado com as mudanças contínuas na direção do vento, especialmente na segunda sessão, o que dificultou a previsão do que isso provocaria nas curvas."

Quinto colocado no Mundial, com 87 pontos, 100 a menos que o líder Lewis Hamilton, Leclerc afirmou que o desempenho de sua Ferrari superou as expectativas iniciais. "Acho que conseguimos fazer um trabalho melhor do que podíamos e estou ansioso para ver onde poderemos chegar no sábado."

Neste sábado, a terceira sessão de treinos livres será às 7 horas (de Brasília) e o treinamento oficial de classificação, para definir o grid de largada, terá início às 10 horas. A corrida no domingo está marcado para 10h10.