Leclerc pede desculpas após erro e Ferrari lamenta corrida 'decepcionante'

Charles Leclerc foi o protagonista da Ferrari neste domingo. Mas não como vinha acontecendo desde o ano passado. O piloto nascido em Mônaco foi o responsável pelo fim precoce do GP da Estíria para o time italiano. Com uma manobra questionável, ele tirou a si mesmo e o alemão Sebastian Vettel da segunda corrida da temporada da Fórmula 1, logo na primeira volta em Spielberg, na Áustria.

Ao tentar ultrapassar o companheiro de equipe, Leclerc subiu na zebra e acertou, com a roda traseira esquerda, a asa de Vettel. De uma só vez, ele tirou os dois carros da prova. "Foi minha culpa. Sou totalmente culpado nessa. Não tinha espaço", admitiu Leclerc, em entrevista à TV Globo.

"Lamento muito pelo time. Eles fizeram um trabalho incrível e pressionaram muito para trazer atualizações e eu abandonei na primeira volta. Eu lamento muito, embora não seja o bastante dizer isso nesse tipo de situação. Espero melhorar e não cometer mais erros como este no futuro", declarou o jovem piloto monegasco.

Pelas redes sociais, ele reforçou o pedido de desculpas ao ressaltar que Vettel não teve qualquer responsabilidade na manobra equivocada. "Estou decepcionado comigo mesmo. Lamento, mas lamentar não é o bastante. Seb não teve culpa nenhuma hoje. Decepcionei o time depois deles trabalharem uma semana toda para antecipar as atualizações. Fui ansioso demais para ganhar posições na primeira volta. Vou aprender com isso."

