Leclerc sai no Q1, Hamilton é o mais rápido e Mercedes tem dobradinha em Monaco

Líder do Mundial de Construtores da Fórmula 1, Lewis Hamilton conquistou sua segunda pole na temporada. Ele cravou 1min10s166, o recorde do circuito de rua de Montecarlo, para superar seu companheiro de Mercedes Valtteri Bottas no treino de classificação neste sábado e largar em primeiro no GP de Mônaco, em que busca a sua quarta vitória no ano.

"Essa pole significa muito para mim", disse Hamilton. Após o resultado, o piloto inglês subiu na grade para comemorar com os torcedores a sua 85ª pole na Fórmula 1. O motivo da comemoração efusiva foi o espanto ao chegar na primeira posição, que, ao que tudo indicava, ficaria com seu companheiro Bottas.

O piloto inglês superou o finlandês por 0s086 na última volta da sessão classificatória. Depois de errar em sua primeira tentativa e melhorar seu tempo na segunda, ao ponto de subir para o segundo posto, Hamilton voou baixo para bater o recorde em Mônaco e tomar o primeiro lugar de Bottas.

Soberana no campeonato, a Mercedes, com mais um bom resultado na sessão classificatória, vai em busca da sexta dobradinha na temporada. A escuderia alemã lidera o Mundial de Construtores com folga e pode ampliar ainda mais seu domínio em 2019 diante de uma Ferrari enfraquecida e equivocada em suas decisões.

A terceira posição ficou com o holandês Max Verstappen, que teve intensidade para ficar à frente de Sebastian Vettel. O piloto da Ferrari tocou o guard rail em duas oportunidades e largará em quarto.

O treino foi marcado por uma falha grave de estratégia da Ferrari, que errou ao não mandar de voltar à pista Charles Leclerc para as últimas voltas no Q1, o que causou a eliminação do piloto monegasco. Com o erro, Leclerc, que liderou a última sessão de treinos livres e correrá em casa no circuito de Montecarlo, largará apenas na 16ª colocação, a pior da Ferrari em uma largada desde o GP da Malásia, em 2017, quando Vettel saiu do 20º posto.

O francês Pierre Gasly abre a terceira fila com o carro da Red Bull, seguido do dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas. O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, largará no sétimo lugar. O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, e o tailandês Alexander Albon, companheiro de Kvyat, fecham a lista dos dez primeiros.

A largada da corrida em Montecarlo, a sexta de 21 etapas desta temporada da Fórmula 1, está prevista para este domingo, às 10h10.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco:

1.º - Lewis Hamilton (FIN/Mercedes) - 1min10s166

2.º - Valtteri Bottas (ING/Mercedes) - 1min10s252

3.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min10s641

4.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min10s947

5.º - Pierre Gasly (FRA/Red Bull) - 1min11s041

6.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min11s109

7.º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min11s218

8.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min11s271

9.º - Carlos Sainz (ESP/McLaren) - 1min11s417

10.º - Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) - 1min11s653

------------------------------------------------------

11.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1min11s670

12.º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min11s724

13.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min12s027

14.º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min12s015

15.º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min12s085

-------------------------------------------------------

16.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min12s149

17.º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point) - 1min12s233

18.º - Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min12s846

19.º - George Russell (ING/Williams) - 1min13s477

20.º - Robert Kubica (POL/Williams) - 1min13s751.