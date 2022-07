Leclerc minimiza disputa com Sainz e promete pressão em Verstappen no GP da Áustria de F-1

Segundo colocado na corrida sprint do GP da Áustria deste sábado, Charles Leclerc estava com cara de poucos amigos. O monegasco claramente não ficou satisfeito com a colocação, até pelo fato de Verstappen, seu principal concorrente na briga pelo mundial de pilotos, terminar em primeiro.

Apesar da decepção, Leclerc aprovou o desempenho na largada, quando conseguiu disputar posição com o atual campeão. Além do monegasco, Carlos Sainz, seu companheiro de equipe na Ferrari, também largou bem e chegou a ocupar a segunda posição por algumas voltas.

"Foi complicado. Estávamos acelerando, mas no começo, tentamos salvar os pneus. Depois tive uma pequena briga com Carlos. No final eu só podia começar a acelerar e chegar um pouco mais perto, mas estava muito próximo entre nós. Mas amanhã (domingo) é a corrida e espero que possamos ter uma largada tão boa quanto hoje e colocar mais pressão sobre Max", comentou.

Sobre a disputa com Sainz, Leclerc minimizou o fato. A Ferrari deixou a briga aberta entre seus pilotos, o que gerou algumas rugas em Silverstone. "Espero que possamos trabalhar bem juntos no dia da prova", falou o monegasco. Já o espanhol tratou a disputa interna em tom de brincadeira, mas mostrou preocupação com a condição de pneu para domingo. Sainz terminou a corrida sprint na terceira posição.

"Fiz uma boa largada, depois de algumas lutas lá no início, primeiro com Max na curva 3 e depois com Charles na curva 3 novamente, o que foi bom, foi divertido como deveria ser, boa corrida. O ritmo superaqueceu um pouco os pneus correndo atrás de Charles. Tive que recuar para recuperá-los e terminar a corrida", explicou. Os pilotos da Ferrari voltam à pista do GP da Áustria neste domingo. A largada está prevista para acontecer às 10h, horário de Brasília.