Leclerc supera Vettel e faz melhor tempo do fim de semana no 3º treino no México

Charles Leclerc deu o troco em Sebastian Vettel e foi o mais rápido no terceiro treino livre do GP do México de Fórmula 1. O piloto monegasco da Ferrari cravou 1min16s145 e fez o tempo mais rápido do fim de semana no autódromo Hermanos Rodríguez. O segundo foi justamente Vettel: o alemão ficou a 0s027 do companheiro e fechou a 'primeira fila' antes do treino classificatório deste sábado.

O terceiro colocado foi Valtteri Bottas, que venceu a última etapa do campeonato, no Japão. O finlandês da Mercedes ficou a pouco mais de um décimo do ponteiro, mas superou o companheiro Lewis Hamilton. Líder da primeira sessão prática, o inglês ficou a 0s236 de Leclerc no 'ensaio' para a qualificação no México.

Dando sequência à boa fase da McLaren, o espanhol Carlos Sainz Jr registrou boa volta e ficou a pouco menos de cinco décimos do líder, completando os cinco primeiros no último treino livre. O sexto foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que superou o ex-companheiro Pierre Gasly, francês da Toro Rosso.

Promovido à equipe principal após o 'rebaixamento' de Gasly, o novato tailandês Alexander Albon ficou em sétimo com a Red Bull. Na sequência, veio outro talento que faz sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo mundial: o inglês Lando Norris, da McLaren.

Quem completou os dez mais rápidos na última sessão prática foi o piloto da casa, Sergio Pérez, da Racing Point. O terceiro treino livre também foi marcado por leve chuva no circuito, o que fez com que os competidores fossem à pista com compostos intermediários no início da atividade.

Entretanto, nos 15 minutos finais, o traçado já estava seco e pneus slick foram acionados. Melhor para Leclerc, que marcou o tempo com o cronômetro zerado. Quem não teve sorte foi a Renault, que teve problema na refrigeração dos carros do australiano Daniel Ricciardo e do alemão Nico Hulkenberg e optou por arrumar tudo para o treino classificatório.

A definição do grid de largada para o GP do México está marcada para as 15 horas neste sábado. Lewis Hamilton pode se sagrar campeão desta temporada da Fórmula 1 de forma antecipada.