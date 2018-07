Lembra desse GP? Cinco corridas marcantes da Fórmula 1 na Austrália

SÃO PAULO - A Fórmula 1 recomeça neste fim de semana com o GP da Austrália. Será o 29º GP no país da Oceania e o 18ª em Albert Park, em Melbourne. Se atualmente a corrida abre os trabalhos da temporada, entre 1985 e 1995 era exatamente o oposto. Na época, o circuito de rua de Adelaide recebia apenas a última prova e chegou a ser palco da decisão dos títulos mundiais de 1986 e 1994. O curioso é que em 1996 tudo se inverteu e a Austrália passou a ser a primeira corrida do ano. Isso faz o país ser o único da história a receber duas corridas seguidas de Fórmula 1 por temporadas diferentes.

Outra curiosiodade é que foi na Austrália o ponto final de uma era muito marcante na Fórmula 1. No GP de 1993 Ayrton Senna e Alain Prost subiram juntos ao pódio pela última vez. O ocasião marcou tambéma 41ª e última vitória de Ayrton Senna na categoria.

Para este fim de semana, todas as equipes e pilotos estão ansiosos para colocar em prática tudo o que foi testado no inverno. "Albert Park é realmente uma pista diferente de qualquer outra. Você tem alguns trechos que são semelhantes a um circuito de rua como Mônaco e outros lugares que são mais como uma pista permanente, como Barcelona", explicou o ex-piloto Jean Alesi.

Para aquecer os motores antes da abertura da temporada, o Estado escolheu os cinco mais marcantes GPs da Austrália da história da Fórmula 1.

1986

Três pilotos lutavam pelo título. O inglês Nigel Mansell, da Williams, tinha 70 pontos e largava na pole-position. Ao seu lado na primeira fila estava o companheiro de equipe, o brasileiro Nelson Piquet, com 63. Da quarta posição partia o piloto da McLaren Alain Prost, da França, com 64. Bastava ao inglês chegar em segundo para ser campeão sem se preocupar com qualquer outro resultado. Mas logo na largada a prova mostrou que seria emocionante. Mansell passou uma parte inicial das 82 voltas em quarto, atrás do líder, o finlandês Keke Rosberg, e de Piquet e Prost o combinação que ainda era suficiente para ser campeão. Depois ele foi para terceiro graças a uma desastrosa parada nos boxes de Prost. Quando Rosberg abandonou, na volta 62, o título parecia ainda mais perto. Mas na volta seguinte o pneu traseiro esquerdo dele estourou. Precavida, a Williams pediu para Piquet ir para os boxes para trocar pneus. Com isso, a ponta caiu no colo do francês, que cruzou em primeiro e ganhou o seu segundo título.

1991

Foi uma prova tumultuada e frustrante em Adelaide. Da largada à bandeirada foram apenas 14 voltas, 24 minutos, um festival de acidentes e muita chuva. Ayrton Senna, da McLaren, já tinha garantido o título e largou na pole-position. O companheiro de equipe dele, o austríaco Gerhard Berger, partiu em segundo, mas foi uma das primeiras vítimas do temporal e rodou na terceira volta. Depois vários carros também começaram a aquaplanar e a bater. A direção da prova resolveu suspender a corrida e dar aos pilotos a metade da pontuação prevista. O curto Grande Prêmio marcou a despedida de Nelson Piquet da Fórmula 1. Então na Benetton, ele passou ileso pelo aguaceiro e chegou em quarto lugar.

1994

A Fórmula 1 teria um novo e polêmico campeão naquela tarde. Michael Schumacher, da Benetton, era o líder do campeonato, apenas um ponto a frente de Damon Hill, da Williams. Eles largaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás de Nigel Mansell, também da Williams. Logo na largada os dois candidatos ao título pularam na frente e assim permaneceram por 36 tensas voltas. A decisão do campeonato veio em uma manobra controversa. Schumacher se descuidou, saiu da pista, bateu e retornou. Hill, ao perceber que o adversário tinha colidido, tentou fazer a ultrapassagem logo na próxima curva. O alemão percebeu que perderia a liderança, fechou o inglês, foi tocado e parou na barreira de pneus. Fim de prova para Schumacher, que desolado, via Hill continuar correndo. Porém o piloto da Williams quebrou a suspensão com a batida e foi aos boxes. Os mecânicos bem que tentaram, mas não havia conserto. A manobra questionável deu a Schumacher o seu primeiro título, já que os dois não pontuaram. A vitória ficou com Nigel Mansell, a última dele na Fórmula 1.

2001

A abertura da temporada ficou marcada por um triste incidente na quarta volta. O alemão Ralf Schumacher, da Williams, e o canadense Jacques Villeneuve, da BAR, disputavam uma freada. Porém os dois se chocaram e um dos pneus do carro de Villeneuve voou e atingiu o fiscal de pista Graham Beveridge, que acabou morrendo. A corrida continuou normalmente e foi vencida com tranquilidade por Michael Schumacher, seguido pelo escocês David Coulthard, da McLaren, e por Rubens Barrichello. No pódio não teve champanhe, apenas o luto pela fatalidade, que fez a Fórmula 1 rever questões de segurança para quem trabalha nos circuitos. Felizmente, desde então mais nenhuma morte foi registrada durante as corridas.

2009

O primeiro GP do ano marcou uma grande redenção. No ano anterior a equipe Honda fez uma péssima temporada e os dois pilotos da escuderia, Jenson Button e Rubens Barrichello estavam desacreditados dentro da Fórmula 1. Tudo mudou quando o projetista Ross Brawn assumiu o comando e desenhou um carro vencedor, que tinha como diferencial o difusor duplo, uma peça localizada na parte de trás do carro e que ajudava muito na aerodinâmica e no equilíbrio. A Brawn GP passou de zebra para a sensação da temporada. Em Albert Park começou a grande surpresa do mundo do automobilismo, quando a equipe sobrou e fez a dobradinha. Foi a primeira vez em mais de 50 anos que uma escuderia estrante venceu sua primeira prova e ainda fez também o segundo lugar.