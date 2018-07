Leonardo DiCaprio assume comitê de sustentabilidade da Fórmula E Ativista ambiental, o astro de Hollywood Leonardo DiCaprio foi anunciado nesta quinta-feira como presidente do recém-criado comitê de sustentabilidade da Fórmula E. A categoria de monopostos, gerida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), estreou este ano no calendário e conta com carros movidos a energia elétrica. Correndo nas ruas centrais de grandes cidades, rapidamente atraiu público, mídia e patrocinadores.