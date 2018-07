Lewis Hamilton admite surpresa com início 'incrível' na Fórmula 1

MONTECARLO - Das cinco corridas realizadas até o momento na temporada 2014 da Fórmula 1, Lewis Hamilton não venceu apenas a primeira, na qual não completou a prova. As quatro seguintes terminaram com o mesmo resultado: o inglês no lugar mais alto do pódio. É com esse embalo e em meio a uma fase que ele mesmo define como "incrível" que o piloto da Mercedes chega para o GP de Mônaco, que acontecerá neste final de semana.

"As últimas corridas foram simplesmente incríveis. Eu honestamente nunca esperei que pudesse vencer quatro provas seguidas na carreira e eu adoraria continuar a sequência aqui. Tive algum trabalho para conseguir deixar o carro exatamente do jeito que eu queria. Mas ele tem sido forte em todas as corridas e estou certo de que será assim também em Mônaco, então devemos ter um final de semana divertido", declarou.

A última vitória de Hamilton aconteceu na Espanha, no último dia 11, e desde então o piloto inglês garantiu que trabalhou para melhorar o desempenho de seu carro. "Foram dias de trabalho para mim, na pista e fora, mas estou feliz por voltar a correr no final de semana. E que lugar para voltar! Mônaco é incrível para pilotar e os pilotos todos dirão que é a prova que querem vencer."

Entre os concorrentes pela vitória, Hamilton terá seu companheiro de Mercedes, Nico Roseberg. Se o inglês venceu quatro vezes, o alemão faturou a primeira prova da temporada e foi segundo nas outras quatro. Rosberg também é o vice-líder da temporada, com 97 pontos, três atrás de seu colega, e pretende recuperar a ponta em Mônaco, onde tem residência.

"A batalha pelo campeonato está muito próxima e recuperar a vantagem na minha corrida em casa seria fantástico, então vou me esforçar ainda mais para fazer isso acontecer. Tive dias produtivos de teste em Barcelona, onde fizemos bom progresso com os freios e as largadas. Espero estar no auge no final de semana. Deve ser um final de semana empolgante e mal posso esperar para que comece", comentou.