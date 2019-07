Lewis Hamilton aproveita problemas da Ferrari e faz a pole para o GP da Alemanha

Depois de liderar todos os treinos livres para o GP da Alemanha, a Ferrari decepcionou neste sábado no treino classificatório ao acumular problemas e deixar seus pilotos muito longe dos primeiros colocados no grid de largada. Beneficiado com as falhas nos carros dos rivais, o inglês Lewis Hamilton colocou a Mercedes mais uma vez no primeiro lugar.

O pentacampeão mundial se aproveitou de um problema no turbo de Sebastian Vettel, que o impediu de entrar na pista e o deixou no 20º e último lugar do grid de classificação, e de uma falha no sistema de combustível de Charles Leclerc, que largará em décimo. O monegasco havia liderado duas das três atividades anteriores e despontava como favorito pela pole.

No entanto, o favoritismo do jovem piloto de Mônaco desmoronou com o contratempo em seu carro e ele nem saiu dos boxes no Q3. Com menos um rival na briga pelo topo na sessão classificatória, Hamilton cravou 1min11s767 na sua melhor volta e conquistou a 87ª pole de sua carreira, ampliando seu próprio recorde.

"Não sei realmente como conseguimos hoje. Não sei ao certo o que aconteceu com as Ferraris. É muito importante para nós, no nosso segundo grande prêmio de casa. Acho que se Leclerc tivesse feito uma volta no fim, teria sido apertado entre nós", disse o líder do Mundial de Pilotos.

O holandês Max Verstappen repetiu o bom desempenho dos treinos livres e vai largar na segunda colocação, depois de chegar 0s346 atrás do líder. Companheiro de Mercedes de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas ficou em terceiro. A equipe alemã tentará coroar com um triunfo em casa os seu aniversário de 125 anos no motorsport.

O francês Pierre Gasly, da Red Bull, chegou em quarto e fecha a segunda fila do grid. Na quinta posição aparece o finlandês Kimi Raikkonen, que conquistou sua melhor classificação em sua trajetória na Alfa Romeo. O francês Romain Grosjean foi o sexto. Ele não largava tão bem desde o GP da Austrália, o primeiro da temporada, disputado em março, quando também saiu dos sexto posto.

O espanhol Carlos Sainz Jr. parte em sétimo com a McLaren, à frente do mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point. O alemão Nico Hülkenberg, da Renault, vai dividir a quinta fila com um frustrado Leclerc, que saiu do favoritismo da pole para fechar o grupo dos dez primeiros colocados.

A largada do GP da Alemanha, a 11ª de 21 etapas da temporada da Fórmula 1, está prevista para acontecer às 10h10 neste domingo.

Confira o grid de largada do GP da Alemanha:

1.º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min11s767

2.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min12s113

3.º - Valtteri Bottas (FIN/Ferrari) - 1min12s129

4.º - Pierre Gasly (FRA/Red Bull) 1min12s522

5.º - Kimi Raikonnen (FIN/Alfa Romeo) 1min12s538

6.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min12s851

7.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren) - 1min12s897

8.º - Sergio Perez (MEX/Racing Point) - 1min13s065

9.º - Nico Hulkeberg (ALE/Renault) - 1min13s126

10.º - Charles LECLERC (MON/Ferrari) - Sem tempo no Q3

----------------------------------------------

11.º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min12s786

12.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min12s789

13.º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min12s799

14.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min13s135

15.º - Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min13s450

-----------------------------------------------

16.º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min13s333

17.º - Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) - 1min13s461

18.º - George Russell (GBR/Williams) - 1min14s721

19.º - Robert Kubica (POL/Williams) - 1min14s839

20.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - Sem tempo.