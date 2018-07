Lewis Hamilton conquista segunda pole do ano no GP da Malásia

KUALA LUMPUR - O inglês Lewis Hamilton faturou neste sábado a pole position do GP da Malásia de Fórmula 1, que será disputado no domingo. Com o resultado, o piloto da McLaren repetiu o desempenho da semana passada, quando também largou da primeira colocação no GP da Austrália, que abriu a temporada 2012. Os brasileiros iniciarão a prova em posições intermediárias, com Felipe Massa saindo do 12º lugar, uma posição à frente de Bruno Senna.

Campeão mundial em 2008, Hamilton registrou o tempo de 1min36s219 na sua melhor volta para garantir a sua segunda pole position neste ano e a 21ª da sua carreira. Seu companheiro na McLaren, o também inglês Jenson Button, que venceu em Melbourne, repetiu o desempenho do treino de classificação na Austrália e conquistou o segundo lugar no grid de largada, com 1min36s368.

Com essa "dobradinha", a McLaren é a principal favorita a vencer neste domingo a prova no Circuito Internacional de Sepang. Além de confirmar a sua supremacia, a equipe inglesa conseguiu encerrar um jejum, já que nunca havia conquistado uma pole position no GP da Malásia.

O alemão Michael Schumacher se destacou pela Mercedes e foi o terceiro piloto mais rápido do treino de classificação, com o tempo de 1min36s391. Ele foi seguido pelo australiano Mark Webber, da Red Bull, que voltou a superar o alemão Sebastian Vettel e largará da quarta colocação.

O finlandês Kimi Raikkonen registrou o quinto melhor tempo do treino de classificação do GP da Malásia, mas largará apenas do décimo lugar, por ter perdido cinco posições no grid após a troca do câmbio da sua Lotus. Assim, Vettel foi favorecido e iniciará a corrida do quinto lugar.

O bicampeão mundial é seguido, em ordem, pelo francês Romain Grosjean, da Lotus, pelo alemão Nico Rosberg, da Mercedes, pelo espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e pelo mexicano Sergio Perez, da Sauber. Todos eles ganharam uma posição com a punição imposta a Raikkonen.

Os pilotos brasileiros não conseguiram passar para a terceira fase do treino de classificação. Assim, Massa, da Ferrari, largará no GP da Malásia, do 12º lugar, logo à frente de Bruno Senna, da Williams. Ambos, inclusive, tiveram dificuldade para obter a classificação para a segunda parte do treino.

O GP da Malásia de Fórmula 1 será disputado neste domingo, com largada às 5 horas (de Brasília).

Confira como ficou o grid do GP da Malásia:

1º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min36s219

2º Jenson Button (ING/McLaren), 1min36s368

3º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min36s391

4º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min36s461

5º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min36s634

6º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min36s658

7º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min36s664

8º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min37s566

9º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min37s698

10º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min36s461

11º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min37s589

12º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min37s731

13º Bruno Senna (BRA/Williams), 1min37s841

14º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min37s877

15º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min37s883

16º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min37s890

17º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min38s069

18º Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min39s077

19º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min39s306

20º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min39s567

21º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min40s903

22º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min41s250

23º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min42s914

24º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min43s655