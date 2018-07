Lewis Hamilton critica pista e Rosberg vê Red Bull 'lenta' na Hungria

Respectivos líder e vice-líder dos dois primeiros treinos livres do GP da Hungria, Lewis Hamilton e Nico Rosberg andaram muito à frente dos demais concorrentes nestes trabalhos iniciais de pilotos e equipes no circuito de Hungaroring. Mas o discurso dos dois após as sessões realizadas nesta sexta-feira não foi só de euforia em meio ao domínio que ambos estão impondo com a Mercedes nesta temporada da Fórmula 1.

O piloto inglês criticou as condições da pista em Budapeste e alertou sobre a importância de conquistar um lugar na primeira fila do grid no treino de classificação que será disputado neste sábado, tendo em vista as dificuldades para fazer ultrapassagens no travado circuito local na corrida deste domingo.

"Lutamos com a má aderência da pista hoje. Não sei se é por causa dos pneus ou da pista em si, mas estava muito ruim nas duas sessões. Será importante conseguir uma boa posição no grid amanhã, assim como será difícil seguir carros na pista e é sempre difícil ultrapassar aqui", apontou o atual vice-líder do Mundial.

Rosberg, por sua vez, também admitiu que o treino de classificação será "crucial" e reconhece que não será fácil realizar ultrapassagens no traçado húngaro cheio de curvas e com retas curtas. Entretanto, está confiante de que poderá seguir andando na frente ao lado de Hamilton principalmente pelo fato de que os concorrentes exibiram um ritmo bem inferior nos treinos desta sexta.

Ao comentar o desempenho da Red Bull, que teve Sebastian Vettel fechando o dia na terceira posição, o piloto admitiu que tinha a expectativa de ver os carros da equipe austríaca em um ritmo mais forte. "Eu fiquei um pouco surpreso que tivemos o carro mais rápido hoje aqui, pois eu esperava que a Red Bull se aproximasse novamente, então é um começo bem encorajador para o fim de semana", disse.