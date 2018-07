Lewis Hamilton é punido por cortar curva, e larga em nono no GP de Mônaco

MÔNACO - Lewis Hamilton, da McLaren, foi punido neste sábado pelos comissários desportivos do GP de Mônaco, depois do treino que definiu o grid. O jovem inglês cortou a chicane do Porto, na sua volta lançada, depois do acidente de Sérgio Perez, quando registrou 1min15s280, o que lhe daria a sétima colocação.

Como aquela foi a sua única tentativa de marcar tempo e os comissários lhe tiraram a marca obtida, Hamilton ficou sem tempo. Largaria em último dentre os que disputaram a sessão, o chamado Q3, a última parte da classificação. Mas Sérgio Perez participou do treino, embora não tenha marcado tempo, em razão do acidente. Assim, Perez ficaria com o décimo lugar no grid e Hamilton, o nono. Na prática, o inglês da McLaren perdeu duas colocações. O lugar de Perez ficará vago no grid. O mexicano não vai disputar o GP de Mônaco.

Felipe Massa também estava sendo investigado, mas não recebeu nenhuma punição. Vai largar na posição que conquistou na classificação: sexto. No Q2, segunda parte do treino que define o grid, o piloto da Ferrari cortou a mesma chicane de Hamilton numa volta que fez 1min16s061. Mas no mesmo Q2 conseguiu, mais tarde, 1min14s648 numa volta sem irregularidades.

Ao cortar a chicane, Massa não foi beneficiado, como Hamilton, pois seu tempo não foi o que o levou à fase seguinte do treino, o Q3. Já o inglês da McLaren tomou a volta em que cortou a chicane como a sua melhor do Q3.

Hamilton reconheceu o erro. A estratégia era guardar um jogo de pneus supermacios novos para a corrida. "O acidente de Perez me pegou no meio da volta lançada, que deveria ser única. Como a perdi (por causa da interrupção do treino), precisei sair de novo para registrar meu tempo, estava sem tempo, ainda. Mas permaneci alguns minutos parados na saída dos boxes, à espera da liberação da pista, e meus pneus esfriaram. Não tinha a aderência ideal na minha tentativa".

Hamilton estava visivelmente frustrado com o fato de largar em nono, num circuito onde quase não se ultrapassa, tendo, como confirmou Fernando Alonso, da Ferrari, o melhor carro da classificação. Hamilton havia sido o mais rápido nas duas primeiras partes da definição do grid, Q1 e Q2.

